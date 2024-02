Star Citizen – Die Idris ist nun zum Greifen nah

Erst gestern haben wir euch in diesem Video über die geheimnisvolle Ankündigung der Idris

Fregatte berichtet. Und schon kurz darauf gab es hierzu ein offizielles

Statement vom Entwickler Cloud Imperium Games (CiG)

Wir erzählen euch hier und in diesem Video , was es mit der aufregenden Neuigkeit wirklich auf sich hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Erst zu Beginn der Woche veröffentlichte Rodrigo „Cuco“ Rezende eine

Aussage im offiziellen Forum „Spectrum“ , die für viel Aufregung und

Spekulationen sorgte. In diesem kryptischen Post wurde die Ankunft der Idris

Fregatte angekündigt. Für einen kurzen Moment durften sich die Backer

darauf freuen, dieses lang ersehnte Großkampfschiff in ihren Hangar zu

bekommen. Doch schon bald darauf folgte ein kleiner Dämpfer

Eine offizielle Aussage von Zyloh-CIG stellte klar, dass die Veröffentlichung der

Flight Ready Idris-Fregatte für die Spieler selbst nicht wie Spekulationen zu

Folge für heute geplant ist. Die Erwartungen einiger Spieler wurden damit

sicherlich enttäuscht. Zyloh verspricht uns dennoch, dass das kommende Idris

Ereignis „explosiv“ sein wird.

Der ein oder andere mag darüber enttäuscht sein, aber mit diesem Statement

schafft CiG auch Klarheit und Verständnis für die Entwicklungsprozesse hinter

den Kulissen. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um eines der

angekündigten Events wie dem Pre-Xenothread Event, das als neue

Serverweite Mission in Teamarbeit bewältig werden soll. In diesem Zuge

wurden der Idris auch mehr Trefferpunkte der Schilde und Hülle verpasst.

Hierdurch wird es nun auch schwieriger, dieses Schiff zu zerstören. CiG nutzt

diese Vorstufe also auch zum detaillierteren Balancing des Schiffs. Mehr

erfahren wir wohl erst im neuen Inside Star Citizen das heute erscheint.

Quelle: Robert Space Industries