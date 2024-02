Shaman King – Manga Review – Das 20. Jubiläum Band 2

Shaman King Inhaltsangabe: „Um das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod zu bewahren, findet alle 500 Jahre ein Turnier statt, das den König der Shamanen bestimmt. Für Yo Asakura ist die Sache klar: Er wird diesen Wettkampf mithilfe seines Schutzgeists Amidamaru gewinnen! Doch das ist gar nicht so einfach, denn neben all den anderen starken Schamanen ist es vor allem sein Zwillingsbruder Hao, der ihm Steine in den Weg legt …“

Manga: Hiroyuki Takei

Altersempfehlung: 13+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (14. Februar 2024)

Preis: 20,00 Euro

Ausstattung: Farbseiten, Bonusseiten, exklusives Jubiläums Design

Über Shaman King

Shaman King ist das Werk von Manga Autor Hiroyuki Takei. Es ist auch zugleich das bekannteste und erfolgreichste. Dazu zählt zum einen die originale Reihe, welche wir hier haben, Spin-offs und natürlich eine Anime-Adaption. Wie alle namhaften Shōnen startete die Geistergeschichte im Shōnen Jump im Jahr 1998. In Deutschland wurden 2001 Einzelkapitel in der Banzai! veröffentlicht unter dem Verlag Carlsen Comics. Die Reihe fand ihr Ende 2004 nach 285 Kapitel. Eine neuere, überarbeitete Version findet sein Ende mit dem 300. Kapitel.

Shaman King erzählt die Geschichte von Yo Asakura einem Jungen, der mit den Geistern kommunizieren kann und auf der Mission ist Shamanen König zu werden. Auf einem Friedhof trifft er auf Oyamada Manta, einem kleinen fleißigen Schüler, welcher sich noch am Folgetag als Klassenkamerad entpuppen sollte. Zu seinem Entsetzen sieht er, wie der merkwürdige Junge in Sandalen von Geistern umgeben ist und er sie sogar selbst sehen kann. Shamanen verbindet nämlich die Welt der Toten mit der unseren. Zu denen gehört unter anderem sein baldiger Schutzgeist. Im Mittelpunkt der Handlung stehen daher zunächst noch Yo, Manta und Amidamaru.

Manta findet sich mit der Zeit damit ab, wer Yo ist und dass sie ständig von Geistern umgeben sind. Schließlich bieten sie einige Vorteile für den Anwender und Leben lassen sich sogar damit retten. Leider gibt es auch andere Shamanen, welche danach streben König zu werden und bedauerlicherweise einen fiesen Charakter haben. Mit einem machen Yo, Manta und Amidamaru eines Tages Bekanntschaft. Der titelgebende Held stellt sich zumindest als echter Lebensretter heraus, der sich auch nicht zu schade dafür ist, sich für Schwächere einzusetzen.

Ein echter Klassiker unter den Shōnen Mangas in attraktiven Jubiläumsdesign. Damals im Banzai! und unter Carlsen vermarktet, seit 2020 mittlerweile bei Tokyopop.

Eindruck

TOKYOPOP veröffentlicht anlässlich des 20. Jubiläums besondere Bände zu deren bedeutendsten Manga-Reihen. Der zweite Band ist Shaman King, einem der ersten Mangas, die es nach Deutschland schafften. Insgesamt 12 Ausgaben besitzen ein überarbeitetes Cover, Buchrücken und Rückseite. Die Titel haben eine Hochprägung und glänzen zudem im Hardcover Großformat. Genauer gesagt in den Maßen 20 × 145 × 216 mm. Sie sind auch als 20. Jubiläum gekennzeichnet. Der silberne Buchschnitt und die Front sind optisch gelungen, nur das Cover ist im Vergleich zu Die Braut des Magiers langweiliger, wobei natürlich das Originalcover verwendet wird. Die Größe des Stücks verursacht viel ungenutzte Fläche.

Der Vorteil an den 12 wichtigsten Lizenzen, welche das Jubiläum widerfahren ist, dass sie zusammen als eine Spezialedition zu erkennen sind. Der Nachteil jedoch, dass jedes Band nicht zu seinen übrigen passt. Wenn beispielsweise der erste Band einer dieser Reihen überzeugte und mit Band 2 man jene Serie im Bücherregal fortführen möchte. Ein weiterer Punkt, woran sich Sammler stören könnten, ist die Nummerierung 1! Stellt man nur die Jubiläumsausgaben zusammen, hat man 12 Einsen hintereinander. In meiner letzten Review hatte ich schon erwähnt, dass 20 Euro nicht ohne sind, aber diese hochwertige Aufmachung den Preis wieder wettmachen.

Yo ist ein lässiger Typ, der auch laut eigenen Aussagen sich durch die Schule schummeln mag, mit den Fähigkeiten der Geister, welche er nutzt. Faulheit kann man ihm jedoch nicht vorwerfen, denn ein Shamane zu sein erfordert ein hartes Training. Yo ist eine warmherzige Person mit einigen Geheimnissen. Manta hingegen sehr aufbrausend und ängstlich, aber entwickelt sich schnell zu einem guten Freund von Yo Asakura. Der Geist Amidamaru wird unweigerlich ein Teil der Gruppe, da er einen ähnlichen Charakter wie sein Meister Yo zu haben scheint.

Fazit

Shaman King ist ein echter Klassiker und fand diesen schon als Kind in den frühen 2000ern toll. Nicht umsonst habe ich noch die ersten Banzai! Ausgaben, welche Yos und Mantas Abenteuer einleiteten. Ein Shōnen, wie er im Buche steht, sprichwörtlich. Er ist kinderfreundlich und richtet sich so auch an ein jüngeres Publikum. Coolness, Kämpfe und Gags sind die typischen Stilmittel, die sich hier wiederfinden lassen. Schon aus dem Grund, dass dies ein Stück Manga-Geschichte ist, sollte der Band in jedem Regal zu finden sein. Außerdem macht er eine Menge Spaß zu lesen, da er eine tolle Mischung bietet aus tollen Figuren, fiesen Gegenspielern und der interessanten Komponente, der Geister.

Shaman King von TOKYOPOP ist bereits erhältlich und kostet 20,00 Euro.

Vielen Dank an TOKYOPOP für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Hiroyuki Takei, TOKYOPOP