Palworld – 7.000.000 Spieler über den Xbox Game pass

Seit dem Early Access-Start im Januar hat Palworld riesige Wellen geschlagen. Schon in den ersten zehn Tagen hat es den erfolgreichsten Start eines Third Party-Titels in der Geschichte des Game Pass erlebt! Dank der Unterstützung der Abonnenten wurde Palworld außerdem der meistgespielte Third Party-Titel, der ab Tag eins via Xbox Cloud Gaming mit Game Pass Ultimate verfügbar ist.

Palworld – Ein globales Phänomen

Der Survival Simulator mit seinen Monster-Fang Element hat bisher mehr als 7 Millionen Spieler auf Konsole und Windows-PC angezogen. Es erreichte kürzlich auf der Xbox einen Spitzenwert von fast 3 Millionen täglich aktiven Nutzern. Damit ist es aktuell das am meisten gespielte Spiel auf den Microsoft Plattformen.

Im Gespräch mit Xbox Wire äußerte sich Takuro Mizobe, CEO des Entwicklers Pocketpair, wie folgt: „Die Reaktion der Fans war überwältigend, und es ist einfach fantastisch zu sehen, wie Millionen von Menschen weltweit Palworld genießen. Für uns und Palworld geht es gerade erst los. Das Feedback aus der Game-Preview-Phase hilft uns, die Spielerfahrung auf verschiedenen Plattformen fortlaufend zu verbessern.“

Palworld ist ein fesselndes Online-Open-World-Spiel. Ihr landet in einer geheimnisvollen Welt und könnt über 100 Pals einfangen. Dies sind kleine und große Monster mit verschiedenen Fähigkeiten. Kämpfen, Basteln und Bauen sind integraler Bestandteil des Erlebnisses, welches Spieler weltweit begeistert hat.

Das Spiel ist im Xbox Game Preview Programm verfügbar. Das bedeutet, dass es noch viel mehr zu erwarten gibt, während Pocketpair das Erlebnis vor dem vollständigen 1.0-Release verfeinert. Die Entwickler berücksichtigen das Feedback der Spieler und setzen es direkt um. Gegenwärtig arbeiten sie daran, das oft gewünschte Crossplay-Feature schnellstmöglich zu integrieren.

Xbox Pocketpair bei der Optimierung

In enger Kooperation mit Pocketpair setzt Xbox alles daran, die bestmögliche Unterstützung für die Xbox-Versionen von Palworld zu gewährleisten. Dabei helfen sie bei der Bereitstellung dedizierter Server, stellen Ressourcen für GPU- und Speicheroptimierung zur Verfügung, beschleunigen den Prozess der Aktualisierungen für Palworld und optimieren das Spiel gemeinsam mit dem Team der Entwickler speziell für dessen Plattform.

Palworld ist jetzt im Game Preview-Programm für Xbox Series X und Series S, Xbox One und Windows-PC verfügbar. Der Titel steht Xbox Game Pass- und PC Game Pass-Mitgliedern zur Verfügung und kann mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft über Xbox Cloud Gaming (Beta) gespielt werden.

Trailer zum erfolgreichen Spiel.