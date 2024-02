Game Pass Februar 2024 Teil 2 – Bowl mit Fischen

Rein in die zweite Halbzeit von Xbox Game Pass Februar 2024. Diesmal mit Madden NFL 24 nun auch für Cloud und der Hai-Simulator Maneater. Für diesen Service ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass Februar 2024

Ab sofort:

Ab 22. Februar:

Bluey: The Videogame (Cloud, Konsole und PC)

Ab 27. Februar:

Madden NFL 24 (Cloud) EA Play

(Cloud) EA Play Maneater (Cloud, Konsole und PC)

Ab 28. Februar:

Indivisible (Cloud, Konsole und PC)

Ab 29. Februar:

Space Engineers (Cloud, Konsole und PC)

Ab 05. März:

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Konsole und PC)

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Februar:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Madden NFL 22 (Konsole und PC) EA Play

Soul Hackers 2 (Cloud, Konsole und PC)

Nicht verpassen!

Diablo IV kommt am 28. März in den Game Pass. Euch erwarten albtraumhafte Dungeons, unzählige Fähigkeiten zum Meistern und legendäre Beute. Erlebt eine fesselnde Geschichte oder stürzt euch direkt in die „Saison des Konstrukts“, um eine neue Bedrohung zu entdecken, die tief unter dem Sand von Kehjistan lauert.

DLCs und Updates

Microsoft Flight Simulator: Dune Expansion

In Zusammenarbeit mit Legendary Pictures und Warner Bros. Entertainment entführen Xbox und Microsoft Flight Simulator die Spieler über den Planeten Erde hinaus in die rauen Wüsten der Welt von Dune und den Planeten Arrakis. Fans können ihren Mut und ihre Fähigkeiten im Cockpit des Royal Atreides Ornithopter unter Beweis stellen, indem sie Tutorials, Zeitprüfungen und eine waghalsige Rettungsmission meistern. Erlebt Dune: Part Two ab 29. Februar im Kino und spielt die Dune-Erweiterung noch heute kostenlos im Game Pass.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Calm Premium – 3-monatiges Probeangebot

Holt euch drei kostenlose Monate Calm, die ideale App für Schlaf, Meditation und Entspannung, jetzt mit zwei exklusiven Xbox-Soundscapes aus Halo und Sea of Thieves. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Jetzt verfügbar – Apex Legends: Breakout Supercharge Pack

Mit dem Apex Legends Breakout Supercharge Pack, das mit EA Play erhältlich ist, könnt ihr bestimmte Waffen und Legenden in besondere Ausrüstung stecken.

Ab sofort – Puzzle Quest 3: Green Knight's Gear Bundle

Erwerbt ein komplettes Set exklusiver grüner Skins für die fünf Originalhelden, zusammen mit einem Ausrüstungsteil und zusätzlichen Ressourcen, die euch bei der Suche helfen!

Ab sofort – PUBG: Battlegrounds – Exclusive Survivor Pack

Erweitert eure Sammlung mit der Hunter’s Chests, Keys und Contraband Coupon

Madden NFL 24 Launch Trailer.