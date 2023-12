Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Inhaltsangabe: „Kopfgeldjäger Beilert Valance wird vom Jäger zum Gejagten, nachdem ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. Es soll nicht lange dauern, bis sich einige seiner Kollegen an seine Fersen heften. Und gewieften Jägern wie 4-LOM und Zuckuss entkommt so leicht keiner.“

Autor: Ethan Sacks

Zeichner: Paolo Villanelli

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (01.12.2023)

Preis: 16,99 Euro

Ausstattung: Geschichte, zeitliche Einordnung, Cover-Galerie und Übersicht aller Ausgaben

Über Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz

Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz beinhaltet die Comics Bounty Hunters 6–11. Die gleiche Sammelausgabe veröffentlichte Panini bereits am 31.08.2021 als Softcover. Die Hardcover-Variante ist der mittlerweile 68. Band und die Nummern 69–72 stehen auch schon in den Startlöchern. Autor Ethan Sacks ist kein unbeschriebenes Blatt. 2019 arbeitete er bereits an Galaxy’s Edge und Allegiance bis er seine Arbeit 202 mit der fortlaufenden Reihe Bounty Hunters aufnahm. Paolo Villanelli hat bereits an mehreren Projekten aus dem Star Wars Universum bewiesen, wie wichtig er für beeindruckende Zeichnungen ist.

Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz erzählt von dem ehemaligen imperialen Soldaten Beilert Valance, welcher im Krieg schwer verwundet wurde. Nun ist er dank kybernetischer Implantate ein halber Cyborg und schlägt sich als Kopfgeldjäger durch. Doch auch auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und inzwischen sitzen ihm die Kopfgeldjäger 4-LOM und Zuckuss im Nacken. An seiner Seite ist Cadeliah. Ihre Eltern stammen aus zwei verfeindeten Organisationen, dem Unbroken-Clan und dem Syndikat Mourner’s Wail. Doch weil es aktuell zu gefährlich ist, kommt sie erst einmal in einem Rebellen versteck unter, wo unter anderem eine ehemalige Freundin von Valance zu finden ist.

Zwar ist Cadeliah für das Erste in Sicherheit, doch auch die Enthüllung des Rebellen-Verstecks hatte seinen Preis. Beilert Valance hatte nur keine Wahl, denn in diesem Beruf kann man niemanden trauen und er muss auf alles gefasst sein. Für die Hilfe musste er einen Gefallen erledigen, welcher ihn durch die Galaxis zu einem von Piraten entführten Rebellenschiff führt. Es sind erneut seine Fähigkeiten als Soldat und gewiefter Kopfgeldjäger gefragt.

Jäger jagen Jäger, denn das Geld steht in diesem Beruf über Freundschaft und Ehre. 128 Seiten Spannung abseits der Lichtschwertträger.

Eindruck

Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz ist der 68. Band der gigantischen Marvel Comics Sammlung über das Star Wars Universum. Eine aufgearbeitete Kollektion im Hardcover und kraftvollen Seiten. Der Buchrücken ergibt zusammen mit den weiteren Bänden ein Gesamtmotiv. Bei der Anzahl der Ausgaben sollte nur ein großes Regal oder Schrank zugegen sein. Die Geschichte führt uns durch die Galaxie an den abgelegensten Orten außerhalb der bekannten Filmkulissen. Sie zeigt dem Leser mit bitterem Beigeschmack, was es heißt ein Kopfgeldjäger zu sein und welche Gefahren dieser Job mit sich bring. Währenddessen begleiten wir nicht nur die Hauptfigur Beilert Valance, sondern begegnen auch Han Solo und dem berühmten Bounty Hunter Bossk.

Durch die gebundene Ausgabe vieler Comics aus der Bounty Hunter Reihe erwartet dem Leser eine Menge Abwechslung im Verlauf der Erzählung. Der Band ist schwierig einzuordnen. Da er sich zeitlich so streckt, müsste er sich vor und hinter „Das Imperium schlägt zurück“ einreihen. Mit diesem Band bekommt man einen guten Eindruck von Ethan Sacks Arbeit im aktuellen Star Wars Kanon. Paolo Villanelli schließt sich dem auch an. Hervorzuheben sind die brachialen Schlachten, das Einfangen von loderndem Feuer oder die scharlachrot-leuchtenden Augen des halben Cyborgs Valance, der so an den alten Terminator erinnert.

Fazit

Mit Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz bekommt man einen starken Star Wars Comic. Zudem ist er generell geeignet für Fans der Kopfgeldjäger. Doch Vorsicht! Boba Fett wird nur erwähnt. Hauptsächlich steht Beilert Valance im Rampenlicht und er ist in all seinen Facetten kennenzulernen. Eine Flucht wird zum Trip durch die Galaxis, mit teilweise starken doppelseitigen Bildern. Ich kann nur eine Empfehlung aussprechen für Geschichten und Figuren außerhalb der Filme, um seinen eigenen Star Wars Kosmos zu erweitern.

Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 16,99 Euro zu haben. Die Star Wars Marvel Comics-Kollektion wird stetig erweitert.

