What If… ? – Staffel 3 – Ein kleiner Vorgeschmack zum Jahresende

Auf dem YouTube Kanal von Marvel Entertainment ist gestern eine kleine Vorschau zur dritten Staffel What If… ? aufgetaucht. Wir dürfen also demnächst mit einer Fortsetzung der Animationsserie des MCU rechnen.

What If… ? Staffel 3 Ankündigung

Weitere Episoden der Frage „was wäre wenn?“ erwarten uns im kommenden Jahr. Ein Video bietet einen knapp dreiminütigen Vorgeschmack in die Zukunft der Serie. Die Handlungen könnten nicht verschiedener sein, denn schließlich gibt es unendlich viele Geschichten und unendliche Möglichkeiten im Multiversum.

> Weitere Neuigkeiten zur Serie.

Im unten eingebetteten Filmchen sehen wir zwei Jungs auf ihrer Reise und es scheint fast so, als seien die beiden auf der Flucht und gesucht. Wie schon in den letzten beiden Staffeln dürfen wir mit den bekannten Stimmen unserer Helden rechnen, selbst wenn diese in der originalen Vertonung von anderen Schauspielern gesprochen werden. Leider gibt es keinerlei Informationen zum Streaming-Start, außer dass es bald so weit ist.

Hier ist der Blick in die Zukunft von What If… ?.