Age of Rebellion: Helden – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Rezension

Age of Rebellion: Helden – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Inhaltsangabe: „Ohne Luke Skywalker, Leia Organa oder Han Solo wäre die Rebellion wohl zum Scheitern verurteilt gewesen. Nun werden sie und viele weitere legendäre Figuren der Star Wars-Saga mit eigenen Geschichten belohnt, die die Helden der Rebellion in äußerst brenzlige Situationen führen.“

Autorin: Greg Pak, Marc Guggenheim, Jon Adams

Zeichner: Marc Deering, Will Sliney, Chris Sprouse uvm.

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (28.07.2023)

Preis: 16,99 Euro

Ausstattung: Geschichte, zeitliche Einordnung und Cover-Galerie

Über Age of Rebellion: Helden

Star Wars Age of Rebellion: Helden beinhaltet gleich mehrere verschiedene Comics. Als da wären Age of Rebellion – Princess Leia, Han Solo, Lando Calrissian, Luke Skywalker und Special 1, welche zwischen April und Juni 2019 veröffentlicht wurden. Die Geschichten dazu finden an unterschiedlichen Zeiten statt. Sei es vor der Zerstörung des Todessterns, vor dem Eintreffen Luke auf Dagobah oder nach den Geschehnissen auf der Wolkenstadt. Die kleinen Stories sind abgeschlossen und zeigen, was die Helden zwischen den großen Filmen erlebt haben, als sich deren Wege kurzzeitig trennten oder sie mit anderen Gruppen unterwegs waren.

Star Wars Age of Rebellion: Helden sind genau das richtige Stichwort. Bevor die Rebellen zu weiteren großen Taten fortschreiten können, gilt es wichtige Aufgaben zu erledigen. Leia verkörpert Kopfgeldjäger Boushh, um an Han heranzukommen. Han Solo kommt Lukes Bitte nicht nach und wird vom Karma bestraft.

Wir sehen aber auch Lando Calrissian, der verzweifelt versucht den Wohlstand seiner kleinen Stadt zu erhalten. Ein guter Deal könnte ihm dabei nützlich sein, doch dieser hat eine andere Art von hohem Preis. Die Schlacht um Yavin liegt noch in weiter Ferne und Yoda hat sich in seinem Exil auf Dagobah eingelebt. Weiter in das Detail der Handlung möchte ich nicht eingehen, um Spoiler zu vermeiden.

Die Schlacht ist noch nicht gewonnen und die Rebellen haben keine Zeit sich auszuruhen, denn das Imperium tut dies auch nicht.

> Die Elite-Flieger namens Tie-Jäger?

Eindruck

Star Wars Age of Rebellion: Helden ist der 60. Band der gigantischen Ansammlung von Marvel Comics im Star Wars Universum. Er ist Teil einer aufgearbeiteten Marvel Comics-Kollektion und kommt als Hardcover daher. Die Buchrücken der jeweiligen Bände ergeben ein großes Gesamtmotiv. Voraussetzung dafür ist genügend Platz in einem großen Schrank mit Durchblick.

Diese Ausgabe beinhaltet gleich mehrere Geschichten zu den Rebellen, samt chronologischer Einordnung, eine schöne Cover-Galerie und eine Übersicht bisher erschienener Bände. Die chronologische Einordnung gestaltet sich allerdings als schwierig, da die kleinen Kurzgeschichten so verstreut zu verschiedenen Zeiträumen spielen. Diese machen es zugleich möglich eine andere charakterliche Seite unserer Helden zu sehen, bevor diese sich maßgeblich änderte im Laufe der Filme.

Alle Erzählungen haben das Gewisse etwas, sind spannend und gut zu lesen. Zum Beispiel wie Leia Organa zum Kopfgeldjäger Boushh wird, auch wenn das nur beiläufig erwähnt wird, oder Yodas Tagesroutine auf Dagobah bevor Luke eingetroffen ist. Diese ist auch ziemlich lustig und süß. Leider merkt man schon hier, dass es bald mit dem grünen Jedi zu Ende geht.

Am heftigsten ist jedoch die letzte Geschichte mit Biggs und Porkins. Man sieht Porkins an, dass es ihm mental verdammt schlecht geht und nicht einmal eine Auszeit von den Rebellen-Aktivitäten hilft dabei. Unter der Berücksichtigung, wie es ihnen während der Schlacht um Yavin ergeht, zieht der Abschluss des Comics einen richtig runter.

Fazit

Star Wars Age of Rebellion: Helden ist definitiv eine Pflichtlektüre für Star Wars Fans. Die kleinen Stories aus der Luke Saga sind spannend und erweitern das Wissen zwischen den Ereignissen der großen Filme. Die Zeichnungen und Farben sind großartig und passen in die jeweilige Handlung. Vielleicht dürfte der ein oder andere abgeschreckt sein vom Zeichenstil der Biggs und Porkins Story. Auch dieser Comic kostet im Hardcover der Marvel Star Wars Sammlung 16,99 Euro und ist als gebundene Ausgabe für 15 Euro bei Panini zu finden. Trotzdem würde ich die Hardcover-Variante bevorzugen. Schnappt es euch!

Star Wars Age of Rebellion: Helden vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 16,99 Euro zu haben. Die Star Wars Marvel Comics-Kollektion wird stetig erweitert.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Marc Deering, Will Sliney, Chris Sprouse, Panini