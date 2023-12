Crunchyroll Anime Awards 2024 – Kategorien enthüllt

Crunchyroll hat die Kategorien für die Crunchyroll Anime Awards 2024 bekannt gegeben. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 2. März 2024 erneut in Tokio Japan statt. Die Abstimmung führen dabei Fans aus der ganzen Welt durch.

Crunchyroll Anime Awards 2024 Kategorien

In diesem Jahr wurden drei neue Kategorien eingeführt. Diese sollen sowohl künstlerische Qualität als auch die Vielfalt der Anime-Genres widerspiegeln. Neu dabei sind: Beste Art Direction, Beste Kameraführung und Best Slice of Life.

Die vollständige Liste:

Anime des Jahres

Beste/r/s

– Action

– Animation

– Anime-Song

– Art Direction (neu)

– Charakterdesign

– Kameraführung (neu)

– Komödie

– Weiterlaufende Serie

– Regie

– Drama

– Ending

– Fantasy

– Film

– Hauptcharakter

– Neue Serie

– Opening

– Original-Anime

– Romanze

– Soundtrack

– Slice of Life (neu)

– Nebencharakter

– VA Performance

– „Muss unbedingt beschützt werden“ Charakter

Zitate

„Anime ist eine dynamische Kunstform, die ein Abenteuer für jede Art von Fan bietet, und wir fühlen uns geehrt, das kreative Talent hinter dem Medium zu feiern, das Zuschauer auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht.“ „Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr wieder in Japan zusammenzukommen, um die besten Animes zu würdigen, weil Anime so viel künstlerische Tiefe, nuancierte Geschichten und pure Freude mit sich bringt.“ – so Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll.

> Weitere Neuigkeiten zur Veranstaltung.

Die Nominierten werden am 17. Januar 2024 in jeder Kategorie von der leidenschaftlichen und unabhängigen 2024 Anime Awards-Jury ausgewählt, die mehr als 100 globale Kreative, Experten und Influencer repräsentiert. Sie repräsentiert die größte und vielfältigste Gruppe von Juroren in der Geschichte der Anime Awards.