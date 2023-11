Sister Boniface Mysteries – Komplette erste Staffel demnächst im Handel

In Sister Boniface Mysteries geht es um Schwester Boniface, der neuen Geheimwaffe der Polizei der 60er Jahre. Jedenfalls im ländlichen Städtchen Great Slaughter, welches nur 150 km von London entfernt liegt.

Sister Boniface Mysteries – Forensik in 1960

Die Nonne, Frohnatur, Vespa-Fahrerin und Teilzeit-Forensikerin entschloss sich zwar bald ins Kloster einzutreten, erhielt aber von höchster Steller die Erlaubnis der Polizei in allen Belangen unter die Arme zu greifen. Die kluge Dame trifft mit ihrer fortschrittlichen Technik zuverlässig auf die entscheidenden Hinweise, welche zu der Aufklärung eines Verbrechens führen. Zwar ist sie mit ihrer Umtriebigkeit im Kloster St. Vincent nicht an jeder Stelle gern gesehen, doch für Sam Gillespie, Felix Livingstone und Peggy Button, dem Polizei Team, schickt sie quasi der Himmel.

„Eine unterhaltsame Krimi-Serie und ein göttliches Spin-off von (Father Brown), den sie in dessen erster Staffel bereits tatkräftig bei Ermittlungen unterstützte.“ – polyband

Meinungen der Presse-Kollegen von der Insel:

„Außerordentlich amüsant“ – Daily Mail

„Sie mögen Father Brown? Dann werden Sie Sister Boniface lieben!“ – The Mirror

> Eine weitere spannende Serie von BBC.

Details zum Produkt

Die Serie ordnet sich dem Genre Crime & Thriller ein. Entstanden ist sie in Großbritannien unter der Produktion der BBC Studios. Sie ist freigegeben ab 12 Jahren und bietet mit 10 Episoden satte 441 Minuten reguläre Laufzeit und 19 Minuten Bonusmaterial. Vertonung als auch Untertitel sind auf Deutsch und Englisch verfügbar. Die drei enthaltenen DVDs sind verpackt in einer Softbox in O-Card. Sister Boniface Mysteries erscheint als komplette Staffel 1 am 26.01.2024.