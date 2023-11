Marvel Studios‘ Echo – Erster offizieller und blutiger Trailer

Der erste offizielle Trailer von Marvel Studios‘ Echo kam am gestrigen Abend online. Bereits im Vorfeld hatten Fans Sorge, was nun mit dem Kingpin passiert, nachdem Auftritt von Daredevil, in der miserablen She-Hulk Serie.

Handlung und Besetzung zu Echo

Bei diesem Titel handelt es sich um eine weitere Disney+ Serie, die einzelne Charaktere aus den Netflix Produktionen und den Marvel Filmen zusammenführt. Den Kingpin (Vincent D’Onofrio) dürftet ihr bereits kennen durch Daredevil und der Miniserie Hawkeye. Aus der selbigen kehrt auch Namensgeberin Echo (Alaqua Cox) in der Hauptrolle zurück. Selbstverständlich dürfen wir auch mit einem Auftritt vom Teufel von Hell’s Kitchen rechnen (Charlie Cox).

In dem ersten Trailer sehen wir, dass Wilson Fisk schon lange Echo, bürgerlich Maya, im Auge hat. Schon seit sie ein Schulkind ist, beschützt er sie vor unfreundlichen Personen. Er spricht dabei sie an, dass sie viel Schmerz in sich trägt, welchen sie nicht eindämmen kann. Es folgen spektakuläre Kämpfe und Schusswechsel bis schließlich der Kingpin sagt, dass sie gar nicht verschieden sind. Also wer soll das Monster sein?

In die richtige Richtung

Es liegt einige Jahre zurück als Disney mit ihrer Streamingplattform online ging und ankündigte zukünftig die Marvel Filme für den Dienst einem jüngeren Publikum zugänglicher zu machen. Viele hatten bei diesem Schritt Bedenken, zumal unter anderem Deadpool 3 schon angekündigt wurde. Die Spitze des Eisberges war jedoch die Übernahme der Netflix Produktionen. Die haben gerade mit Daredevil und The Punisher Maßstäbe gesetzt in Sachen Brutalität und Düsternis.

Der Schock sitzt natürlich noch tief, weil Charlie Cox in seiner Rolle als der Teufel von Hell’s Kitchen in She-Hulk erschien und dies samt gelben Anzug eher peinlich und schwer zu ertragen war. Fans können jetzt aufatmen, den Vincent D’Onofrio ist in gewohnter Rolle als Wilson Fisk der Kingpin zurück, die das Blut in den Adern gefrieren lässt. Brutal und erbarmungslos. Ebenso, wie seine Figur auch in den Comics dargestellt wird. Des Weiteren sind die Blutspritzer, Kopfschüsse und Knochenbrüche ein gutes Zeichen, den alten Charme der Netflix Adaptionen neu aufleben zu lassen.

Der knallharte Trailer zu Echo.