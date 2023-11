Es gibt neue Infos zum ersten Addon von Diablo 4. Die Erweiterung wird Vessel of Hatred heißen und Spieler an altbekannte Orte führen. Außerdem soll eine völlig neue Charakterklasse hinzukommen.

Blizzards eigenes Games Event BlizzCon findet dieses Jahr zum ersten Mal seit 2019 wieder in Person statt. Seit gestern Abend ist die Convention in Anaheim in vollem Gange.

Und die Veranstaltung startete gleich mit einer vollgestopften Eröffnungszeremonie. In knapp dreieinhalb Stunden enthüllte Blizzard jede Menge Neuigkeiten zu seinen Spielen. Neben der Ankündigung der nächsten drei Erweiterungen zu World of Warcraft gab es auch Neues zu Diablo 4.

Vessel of Hatred

Die erste Erweiterung zu Diablo 4 namens Vessel of Hatred soll Ende 2024 erscheinen. Sie wird die Hauptgeschichte von Diablo 4 weitererzählen. Damit steht sie im Gegensatz zu den Seasons, die ihre eigenen unabhängigen Storylines besitzen.

Wohin geht es?

Das erste Diablo 4 Addon führt zurück in eine Gegend von Sanktuario, die eingefleischten Diablo-Fans ein Begriff sein sollte: Das aus Diablo 2 bekannte Urwaldgebiet Torejan, an dessen nördlichem Ende die Stadt Kurast liegt. Im Gesamtbild von Sanktuario liegt Kurast direkt südlich von Denshar und den südlichen Feldern des Hasses.

Der Boss

Auch was den Widersacher in der Erweiterung Vessel of Hatred angeht, treffen die Spieler auf einen alten Bekannten. Wie der Name des Addons schon vermuten lässt, kämpfen Spieler gegen Mephisto, den Herrn des Hasses und Vater von Lilith. Dieser wird erneut versuchen, seine finsteren Pläne für Sanktuario in die Tat umzusetzen und muss von den Spielern gestoppt werden.

Die neue Klasse

Von offizieller Seite gab es hier noch keine Informationen. Allerdings hatten Dataminer bereits letzten Monat einige brisante Details aus einem Test Build von Diablo 4 extrahiert. Unter anderem fanden sie Hinweise auf eine neue Klasse mit dem Namen Spiritborn. Dieser angeblich auf Naturzaubern basierende Kämpfer könnte sich wie ein Mix aus Druide und Barbar spielen.

Allerdings sollte dieser Fund mit Vorsicht genossen werden. Selbst wenn die Information zum Zeitpunkt der Entdeckung stimmte, muss das in einem Jahr, wenn Vessel of Hatred erscheint, nicht mehr unbedingt der Fall sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere offizielle Infos sollen folgen

Viel mehr wollte Blizzard zum ersten Diablo 4 Addon noch nicht verraten. Allerdings wird es im Rahmen der BlizzCon einen Campfire Chat zu Diablo 4 geben. Dort sollen weitere Infos zur Erweiterung verraten werden. Ihr könnt ab 22:30 Uhr live über Blizzards YouTube oder Twitch dabei sein.

Mehr zu Diablo 4

Neben der Ankündigung des ersten Addons von Diablo 4 gab es noch einige weitere Infos zum Spiel.

Winterevent

Blizzard enthüllte, dass es mit der Mittwinterpest ein spezielles Winter-/Weihnachtsevent geben wird. Dieses wird am 12. Dezember starten und drei Wochen dauern. Während des Events können Spieler ein „schneebedecktes Winter-Schreckensland“ erkunden und nach einem „geheimnisvollen rotgehüllten Schrecken“ Ausschau halten.

Neue Inhalte

Auch Veränderungen im aktuellen Spiel stellte Blizzard kurz vor.