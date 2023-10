Weihnachten bei Universal TV – Das Programm ab dem 1. November

Weihnachten bei Universal TV sorgt zum vierten Mal in Folge festliche Stimmung mit einem Sonderprogramm. Schon am 1. bis 20. November zeigt der Sender ab 6:00 Uhr ohne Pause 54 Weihnachtsfilme und darunter sogar 14 Premieren auf dem Kanal. Alle Filme sind zudem linear und auch auf Abruf verfügbar.

Weihnachten bei Universal TV

30 Tage Weihnachtsfilme ohne Unterbrechung warten auf die Zuschauer und können so mit festlicher Unterhaltung die schönste Zeit des Jahres einläuten. Sei es romantische Liebeskomödie, besinnliches Liebesdrama oder lustiger Familienspaß. Das Programm auf Universal TV beschert in diesem Monat große Gefühle und bringt jedes Herz zum Schmelzen.

Zum Beispiel das von Melissa Joan Hart und Dean Cain, als konkurrierende Moderatoren Emily Morgan und Charlie Fisher in Was sich neckt, das liebt sich zu Weihnachten oder das von Candace Cameron Bure als Noelle, einer verbitterteren Schuhverkäuferin, die die Feiertage hasst, in Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe. Weihnachtslieblinge wie, Im Norden strahlt der Weihnachtsstern, Ein Prinz zu Weihnachten, An Weihnachten führen alle Wege nach Hause sowie Christmas Inc. – Eine Spielzeugfabrik zum Verlieben sind weitere Highlights.

Die Weihnachtsliste:

Im Norden strahlt der Weihnachtsstern Christmas Inc. – Eine Spielzeugfabrik zum Verlieben Liebesbriefe zu Weihnachten Eine Elfe zu Weihnachten Die perfekte Weihnachtshochzeit Der Klang der Weihnacht Die Weihnachtshochzeitsgeschichte Ein Hund rettet Weihnachten Ein Hund rettet die Weihnachtsferien Ein tierisch schönes Weihnachtsgeschenk Was sich neckt, das liebt sich zu Weihnachten Hilfe, ich habe Weihnachten geerbt! Folge deinem Polarlicht – Eine Weihnachtsgeschichte Ein Prinz zu Weihnachten Hallo, ja bin ich denn der Weihnachtsmann? Tante Holly, Du bist mein schönstes Weihnachtsgeschenk Ein Vater zu Weihnachten Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk Ein Weihnachten zum Verlieben Der magische Weihnachtsschmuck Überall funkelt es Süße Weihnachten Weihnachten in Glenbrooke Santa Squad: Die Weihnachts-Truppe An Weihnachten führen alle Wege nach Hause Weihnachtswünsche für den Chef Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe Das Weihnachtsrätsel Weihnachten in Blue Ridge Mountain Der Weihnachtswettbewerb Nur noch Weihnachten im Kopf Zurück zu den Weihnachtssternen Die perfekte Weihnachtsparty Der Klang der Schlittenglöckchen Unter dem Mistelzweig Das Fest der Liebe Winter Castle – Romanze im Eishotel Winter Castle 2 – Eine winterliche Liebe Das Geheimnis des Weihnachtsrings Weihnachten Undercover Weihnachten in der Schweiz Sechs Elfen für Santa Weihnachtsliebe auf Rezept Weihnachten im Herzen Das Weihnachtswunderchalet Weihnachten wie im Bilderbuch Reiseziel Weihnachten Weihnachten à la Carte Ewige Weihnachten Eine Familie für das Fest der Liebe Weihnachten im Bramble House Die Weihnachtshütte Das Weihnachtsglas Eine zweite Chance an Weihnachten

Alle Filme werden vom 1. bis 30. November ab 6:00 Uhr auf Universal TV ausgestrahlt.