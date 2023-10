Captain Tsubasa Staffel 2: Die Junioren streamen auf Crunchyroll

Der Start von Captain Tsubasa Staffel 2: Die Junioren gab vor kurzem Crunchyroll bekannt. Die erste Folge von Japans berühmter Fußballserie steht ab sofort auf Crunchyroll zum Streamen bereit. Neue Episoden folgen nach der Ausstrahlung in Japan jeden Sonntag um 11:00 Uhr nur auf Crunchyroll.

Captain Tsubasa Geschichte

Der Anime basiert auf dem gleichnamigen Manga von Yoichi Takahashi und wurde in Europa im Nachhinein durch eben diesen bekannt. Produziert in den 1980er Jahren und in vielen europäischen Ländern im Fernsehen ausgestrahlt. Die Serie ist unter diversen Namen bekannt: Oliver y Benji (Spanien), Holly e Benji: Due fuoriclasse (Italien), Olive et Tom: champions de foot (Frankreich) oder Die tollen Fußballstars (Deutschland).

Captain Tsubasa Staffel 2: Die Junioren ist jetzt die direkte Fortsetzung des neuen Anime, welcher 2018 an den Start ging. Die Serie ist auf Crunchyroll in Europa und Nordafrika in den folgenden Sprachen verfügbar (nur Untertitel): Englisch, Französisch, Deutsch, Kastilisch, Italienisch, Russisch.

Inhaltsangabe von Crunchyroll

Für das Internationale Juniorenturnier rekrutiert Japan talentierte Spieler aus den Reihen der Mittelschulen Nankatsu und der Toho-Akademie. Die glücklich Auserwählten sind Tsubasa, Taro, Genzo, Kojiro und Ken. Gemeinsam schließen sie sich in Paris einigen der besten Spieler Japans an und müssen die besten Teams aus aller Welt besiegen, um sich den Titel des Champions zu sichern. Doch der Wettkampf ist hart umstritten und stellt hohe Anforderungen an die Spieler.