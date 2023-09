Endlich bestätigt! One Piece Staffel 2 kommt

Lange wurde spekuliert und nun ist es soweit: Netflix bestätigte am Donnerstag auf den Social Media Plattformen die Verlängerung der Serie um eine zweite Staffel, genau zwei Wochen nach dem Start der Serie. Angesichts des Erfolges der ersten Staffel ist es wohl auch kein Wunder, dass sich Netflix schlussendlich dafür entschieden hatte. Bedeutet, die Strohhutbande darf für eine weitere Staffel in See stechen und sich auf die Suche nach dem legendären One Piece machen.

Wann können wir damit rechnen?

Wann wir mit der zweiten Staffel rechnen können, ist noch nicht bekannt; Netflix und One-Piece-Schöpfer Eiichirō Oda geben in ihrem Post nicht allzu viel bekannt. Doch das ist auch kein Wunder. Es muss noch ein genauer Zeitplan erstellt werden, der Cast muss terminlich eingebunden werden und vergessen wir nicht den Hollywood Streik, der weiterhin anhält. So lange sich die Seiten bei diesem nicht einigen, wird wohl auch diese Serie nicht an den Start gehen.

Doch eine Hoffnung gibt es, dass wir wohl schon nächstes Jahr mit der Fortsetzung rechnen dürfen, denn wie schon in einem anderen Beitrag von uns erwähnt, wurden die Drehbücher für die Staffel schon längst beendet und warten nur noch auf den Start der Produktion.

Fanliebling schließt sich der Strohhutbande an

Viele wird die nun folgende Nachricht sicher freuen. Denn Oda hat jetzt schon einen neuen Charakter preisgegeben, der sich der Bande anschließen wird. Und zwar ist von Tony Chopper die Rede. Der kleine Elch wird im Laufe der zweiten Staffel der Piratenbande beitreten und diese als Schiffsarzt ergänzen.

Allerdings ist weiterhin nicht bekannt, welche alten oder neuen Charakter aus One Piece, in der zweiten Staffel auftauchen werden. Aus dem Original gibt es da ja eine Vielzahl an Auswahl, doch ist wohl abzuwarten, wen oder wann die Schöpfer die verschiedenen Charakter in die Serie eingliedern werden.

