One Piece Staffel 2 – Schneller als wir dachten?

Die erste Staffel von One Piece ist seit dem 31. August auf Netflix verfügbar und seit kurzer Zeit befassen sich viele mit der Frage, ob wir auf eine zweite Staffel hoffen dürfen.

Nun, wenn wir den Produzenten der Serie glauben wollen, dann ist diese Frage leicht beantwortet: Ja!

Denn wie mitgeteilt wurde, sind die möglichen Drehbücher für eine zweite Staffel fertiggestellt und warten nur noch darauf, dass die Produktion beginnen kann.

Das wird jedoch erst der Fall sein, wenn der Hollywood-Streik beigelegt ist.

Doch trotz dessen zeigen sich die Verantwortlichen recht optimistisch und lassen verkünden, dass Staffel 2 schon nächstes Jahr starten könnte:

„Realistisch gesehen hoffentlich in einem Jahr, wenn wir sehr schnell vorankommen, und das ist eine Möglichkeit“, sagte Clements. „Irgendwo zwischen einem Jahr und 18 Monaten.“

Worum geht es bei One Piece? (Achtung Spoiler!)

In der ersten Staffel treffen wir auf den albernen und heldenhaften Piraten Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy ) , der König der Piraten werden will, indem er einen besonderen Schatz namens One Piece findet.

Bevor er zu seinem Schatz kommen kann, stellt Ruffy zunächst eine Gruppe von Außenseitern mit ebenso großen Träumen auf: den Dreischwertkämpfer Lorenor Zoro (Mackenyu Arata), der der größte Schwertkämpfer der Welt werden will, Diebin und Navigatorin Nami (Emily Rudd), die eine Weltkarte zeichnen möchte, Kickbox-Koch Sanji (Taz Skylar), der das legendäre Meer All Blue finden möchte und der zwanghafte Lügner und Scharfschütze Lysop (Jacob Romero Gibson), der ein tapferer Krieger der Meere werden will.

Die Gruppe besiegt zahlreiche böse Piraten und wird von den Marines gejagt, darunter auch Ruffys Vizeadmiral-Großvater Garp (Vincent Regan).

Die Staffel endet damit, dass sich die Crew endlich auf den Weg zur Grand Line macht, einem besonderen Teil der Welt, in dem das One Piece vor langer Zeit versteckt war, und Ruffy findet heraus, dass er sein erstes Kopfgeld erhalten hat

Und was sagt…Netflix dazu?

Obwohl Netflix die Serie in ihrer wöchentlichen Top Ten Liste angepriesen hat, ist trotzdem keine Nachricht um eine Verlängerung einer zweiten Staffel eingetroffen. Außerdem reagiert Netflix auf keine Bitte, einen Kommentar dazu abzugeben, wie es tatsächlich um eine Erweiterung der Serie stehen würde. Doch Adelstein zeigt sich trotzdem recht optimistisch, wie sie in einem Gespräch erwähnte:

„Ich denke, Netflix schaut sich verschiedene Situationen an, in denen es darum geht, wie viele Episoden sie machen, teilen sie sie auf? Wir denken, sie versuchen diese Woche, das herauszufinden. Ich vermute, dass wir in den nächsten ein bis zwei Wochen von ihnen hören werden. Es scheint einen großen Impuls zu geben, dies am Laufen zu halten und eine langfristige Strategie zu entwickeln. Darauf warten wir einfach ab.“

Ob und wann genau wir nun mit einer zweiten Staffel der Serie rechnen können, bleibt nun abzuwarten.

