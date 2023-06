Pokémon-Sammelkartenspiel-Live nun weltweit veröffentlicht

Die The Pokémon Company International hat das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live mit dem Auslauf der globalen Beta-Phase das Spiel nun weltweit veröffentlicht. Verfügbar auf den Geräten von Android und iOS, sowie PC und Macs.

Pokémon-Sammelkartenspiel-Live und Erweiterung

Wie es der Name schon verraten dürfte, handelt es sich hierbei um eine digitale Version des Kartenspiels. Die neuste Erweiterung des Sammelkartenspiels ist Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea und ist jetzt auch in der App verfügbar. Sie ermöglicht es Pokémon-ex und Terakristall-Pokémon-ex zu sammeln und mit ihnen im Kampf anzutreten. Der neue Kampfpass Entwicklungen in Paldea belohnt die Spieler zusätzlich beim Einloggen mit einem Baojian-ex-Deck. Spieler können außerdem ein Forstellka-ex-Deck mit dem Premium-Pass freischalten. Dazu müssen sie Kristalle eintauschen, die sie durch das Abschließen von täglichen Aufgaben verdienen.

Trainer können mit weiteren Pokémon-ex kämpfen, die über hohe KP sowie mächtige Attacken und Fähigkeiten verfügen. Jedoch sind diese zwei Preiskarten wert, sobald sie kampfunfähig sind. Laschoking, Forstellka und Dedenne erscheinen in der neuen Erweiterung als Terakristall-Pokémon-ex und sind als Vollbildillustrationen dargestellt, die ihre einzigartigen kristallinen Charakteristiken hervorheben. Zusätzlich bieten die Sammelkarten der Seltenheiten „selten, Illustration“ und „selten, besondere Illustration“ in Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea alternative Prints.

1 of 3

Über das Sammelkartenspiel

The Pokémon Company International entwickelt und veröffentlicht Pokémon-Sammelkartenspiel-Live und ermöglicht es den Fans, das Kartenspiel in einem aktualisierten digitalen Format zu spielen. Das kostenlose Spiel bietet Anfängern und erfahrenen Spielern eine unterhaltsame und leicht zugängliche Möglichkeit, das Pokémon-Sammelkartenspiel zu erleben. Es bietet verschiedene Spielmodi, tägliche Aufgaben, anpassbare Avatare und Zubehör sowie beliebte Aktivitäten, wie die Deckzusammenstellung und das Kämpfen gegen Freunde.

> Magic the Gathering Arena ist ebenfalls online.

Wo verfügbar?

Spieler auf der ganzen Welt können Pokémon-Sammelkartenspiel-Live auf mobilen Geräten über den Google Play und App Store oder auf PC und Mac unter Pokemon.de/TCGL herunterladen. Weitere Informationen über das Spiel und die Übertragung von Pokémon-Sammelkartenspiel-Online-Konten findet ihr auf der Pokémon-Kundenservice-Seite.