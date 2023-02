Fast hätte ich sie diesmal verpasst. Doch die Neugier siegte über die Müdigkeit und daher kann ich Euch auch die Zusammenfassung der Nintendo Direct vom 08.02.2023 präsentieren.

Vorab: Ich bin ein wenig geflasht. Da waren schon ein paar nette Ankündigungen dabei.

Den Anfang machte Pikmin 4. Mit neuen Ice-Pikmin und einem Hundi, nun einem Hunde-ähnlichem Begleittier, geht es ab dem 21.07.2023 wieder auf Schatzsuche.

Präsentiert wurde die Nintendo Direct diesmal von Shinya Takahashi, der ohne viel Worte direkt zum nächsten Punkt kam.

Xenoblade Chronicles – Die Expansions-Packs 3 und 4 stehen in den Startlöchern. Ab dem 16.02. gibt es Paket 3 und Paket 4 kommt gegen Ende 2023.

Samba de Amigo: Party Central. Im Sommer steigt die lustige Party mit 40 Songs und einem Online-Multiplayer.

Für Fashionistas kommt noch in diesem Jahr Fashion Dreamer. Ein Spiel für angehende Designer und Trendsetter, rund um Mode und Design.

Dead Cells: Return to Castlevania führt uns zurück in Draculas Gruft ab dem 06.03.2023. Das Spiel ist ab sofort vorbestellbar.

Tron: Identity bringt Euch ab April in das Spiel. Der ikonische Film aus dem Hause Disney aus dem Jahr 1982 inspiriert seit jeher die Spielemacher.

Ein Wiedersehen mit Ghost Trick: Phantom Detektiv gibt es im Sommer 2023. Das DS-Spiel wurde für die Switch neu aufgelegt.

Weiter

Deca Police von Level 5 bringt Detektiv-Elemente und RPG-Feeling zusammen.

Bereits ab dem 17.03.2023 könnt Ihr in Bayonetta Origins: The Last Demon auf Tour gehen. Im eShop ist das Spiel bereits vorbestellbar.

Auch die Splatoon-Fans haben Grund zur Freude. Der Splatoon 3 – Expansions-Pass bringt Euch mit der ersten Welle im Frühjahr nach Inkopolis. Die 2. Welle „Ruf zur Ordnung“ folgt später im Jahr. Der kostenpflichtige DLC umfasst Welle 1 und 2 und kostet 24,99 €.

Disney Illusion Island bringt Euch ab dem 28.07.2023 einen beinahe klassischen Platformer. Allerdings könnt Ihr mit bis zu 4 Spielern antreten und die Optik entspricht den aktuellen Cartoons.

Auch für Fire Emblem Engage kommt der Expansion Pass. Für 29,99 € kommen 4 Wellen auf Euch zu. Die 4. Welle bringt außerdem einen neuen Storymodus.

Im Juni 2023 könnt Ihr in Harmony auf Abenteuertour gehen.

Natürlich dürfen auch die demnächst erscheinenden Titel nicht fehlen. Ab dem 24.02.2023 gibt es dann Octopath Traveller. Die Demo ist ab sofort im eShop erhältlich.

Ebenfalls eine Demo gibt es zu Katamari Reroll. Diese ist allerdings nur zeitlich begrenzt ab dem 20.02. erhältlich.

Sea of Stars erscheint am 29.08.2023. Wenn Ihr auf RPGs steht, solltet Ihr Euch für diese Demo entscheiden, die es ebenfalls ab sofort gibt.

Was gab es noch?

Omega Strikers kommt am 27.04.2023 auf die Switch. Ein Strikers-Game im Airhockey-Style.

Die Etrian Odysse Origins Collection Remastered HD lässt Euch ab dem 01.06.2023 das Labyrinth erkunden.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp erscheint jetzt nach der Verzögerung am 21.04.2023.

Kirbys Return to Dream Land Deluxe, welches bereits am 24.02.2023 erscheint, wurde ebenfalls präsentiert. Der Deluxe-Version wurde ein zusätzlicher Storymodus mit Magalore spendiert. Die Demo ist ebenfalls ab sofort im eShop verfügbar.

Switch-Online

Auch hier gibt es ein paar Neuigkeiten. Gameboy-Spiele sind ab sofort verfügbar.

Ihr könnt Euch die Klassiker in verschiedenen Versionen, vom GameBoy bis zum GameBoy-Color geben.

Eine richtig gute Auswahl steht ab sofort bereit. Von Tetris, Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins, The Legend of Zelda – Links Awakening DX, Metroid II, Wario Land 3 bis Kirbys Dreamland. Zeit ein paar Klassiker wieder zu entdecken!

Als Inhaber der erweiterten Mitgliedschaft könnt Ihr Euch außerdem über Spiele aus der GB Advance-Zeit freuen. Super Mario 4, Wario Ware Inc., Mario Kart: Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap machen den Anfang. Weitere Spiele folgen!

Richtig gut sieht aber das Metroid Prime Remastered aus. Das ursprünglich für den Game Cube erschienene Spiel bringt Euch Samus in Höchstform. Ab sofort im eShop und in Retail-Version ab dem 03.03.2023 im Handel.

Ein weiteres Detektiv-Spiel bringt Euch Master Detectives Archives: Rain Code. Ab dem 30.06.2023 wenn Ihr wollt, auf Eurer Switch.

Mehr

Eine weitere Neuauflage kommt mit Baten Kaitos I & II HD Remaster im Sommer.

2023 bringt außerdem auch Fantasy Life – The Girl who steals Time auf die Switch. Die Fortsetzung des DS-Spiels sieht echt nett aus.

Doch was war DAS denn bitte? Ja, das war Professor Layton…. doch … es wurde nur kurz der Professor gezeigt und dann auch schon der Titel „Professor Layton – New World of Steam“ eingeblendet. Vermutlich steht der rätsellösende Akademiker in der Warteschleife, aber nicht für 2023? Ach, menno… Da muss Nintendo aber spätestens in der nächsten Direct mit mehr Infos aus der Hüfte kommen.

Die nächste Welle von Mario Kart 8 Deluxe steht im Frühjahr 2023 ebenfalls auf der Agenda.

Dann folgte eine Abfolge kleiner Schnipsel aus demnächst oder bereits kürzlich erschienener Titel. Minecraft Legends, Blanc, Megaman Battle Network, Have a nice Day, Tales of Symphonia um nur ein paar zu nennen.

Und das Beste wurde dann noch ganz am Schluss gezeigt: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigte sich sehr düster und Zelda bittet verzweifelt den Spieler um Hilfe für Link. Nun, ab dem 12.05.2023 wissen wir dann wohl mehr. Das Spiel ist ab sofort vorbestellbar. Achtung: Angriff auf Eure Geldbeutel: es wird außerdem eine Collectors Edition geben und ferner noch eine neue Amibo-Figur von Link.

Ihr wollt Euch die Nintendo Direct vom 08.02.2023 noch einmal selbst anschauen? Bitteschön:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo

Mehr Nintendo News findet Ihr hier.