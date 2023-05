Starfield Direct und Xbox Games Showcase Double Feature

Am 11. Juni um 19 Uhr findet ein Starfield Direct und Xbox Game Showcase Double Feature statt. Dort erwarten uns jede Menge spannender Informationen zu kommenden Titeln und tiefe Einblicke in das Science-Fiction-RPG Spiel der Bethesda Game Studios.

Starfield Direct und Xbox Game Showcase

Während des Xbox Game Showcase erwarten uns eine Menge Überraschungen und erste Eindrücke von den Xbox Game Studios sowie den fantastischen internationalen Partner-Studios. Wir erfahren welche neuen Spiele demnächst auf Konsole, PC und im Game Pass erscheinen.

Anschließend startet die Starfield Direct. Die Bethesda Games Studios gewähren exklusive Einblicke in den Science-Fiction-RPG und kommen mit Interviews mit Entwickler*innen, exklusive Insider-Informationen sowie jede Menge Behind the Scenes- und Gameplay-Material daher.

Der Showcase ist am 11. Juni auf einer Vielzahl von Kanälen zu schauen, in über 30 Sprachen. Die wichtigsten Links sind:

Xbox FanFest

Erneut finden virtuelle FanFest-Aktivitäten statt, die das Stream-Erlebnis noch schöner machen. Meldet euch dazu einfach unter aka.ms/XboxFanFest für das Xbox FanFest an und nehmt an der Verlosung teil, um die Chance auf eine Teilnahme zu erhalten. Hierfür ist kein Kauf erforderlich und die Teilnahme ist für alle registrierten Xbox FanFest-Fans über 18 Jahren möglich. Der Anmeldezeitraum endet am 9. Mai 2023. Länderspezifische Einschränkungen und weitere Details zum Gewinnspiel findet ihr in den offiziellen Regeln.

Offizieller Teaser Trailer zu Starfield.