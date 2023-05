Star Wars 10 mit Luke Skywalker?

Vor nicht allzu langer Zeit berichteten wir, dass Daisy Ridley schon bald als Rey in Star Wars 10 zu sehen sein wird. Bis zu dem Zeitpunkt war die Handlung des neuen, bisher noch unbetitelten Star Wars-Films nur nebulös umrissen.

Inzwischen ist aber klar: Die Geschichte von Star Wars 10 wird sehr eng mit der aus Star Wars 8 – Die letzten Jedi verknüpft sein. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ließ verlauten, dass die uralten Jedi-Texte von Luke Skywalker (gespielt von Mark Hamill) eine zentrale Rolle spielen werden.

Mehr zum Hintergrund

Manch einer wird sich noch erinnern, dass Star Wars 7 – Das Erwachen der Macht wie ein Komet einschlug. Fans, Fachpresse und auch fandomferne Zuschauer feierten den Film. Star Wars gewann durch den Auftakt der neuen Trilogie neue Fans dazu. Inzwischen gilt der Film als einer der fünferfolgreichsten Filme aller Zeiten. Leider überschatteten die darauf folgenden Filme diesen Erfolg. Trotz der Produktions- und Storymarkel, die Star Wars 8 – Die letzten Jedi und Star Wars 9 – Der Aufstieg Skywalkers aufwiesen, halten Disney und Lucasfilm an den Sequelfilmen fest. Nebenbei wird noch kräftig an The Mandalorian gearbeitet – eine Geschichtenauskopplung, in der eine Art Vorgeschichte zur Rückkehr des Imperators in Star Wars 9 erzählt werden soll.

Wer jetzt denkt, dass Star Wars 8 aus dem Kanon gestrichen wird, schießt weit am Ziel vorbei. Denn das beweist die Aussage der Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy. In der neusten Ausgabe des Filmmagazins Empire spricht sie darüber, dass Star Wars 10, dass Daisy Ridley als Rey Skywalker zurückkehren wird. Wahrscheinlich treffen wir auch John Boyega als Finn wieder an – das ist aber bisher eine Vermutung, die noch nicht bestätigt ist. Fakt ist aber, dass der Film einige Jahre nach Star Wars 9 spielen wird.

Anknüpfung an Star Wars 8

Laut Kennedy bewegen wir uns 15 Jahre nach den Handlungen aus Der Aufstieg Skywalkers. Nachdem die Erste Ordnung gefallen ist, die Jedi sich im Chaos wiederfinden und man sich die Frage stellt, ob diese überhaupt noch existieren, baut Rey einen neuen Jedi-Orden auf. Die Basis dazu liefern die uralten Texte, die sie von der Insel Ahch-To mitnahm.

Diese Texte spielen aber bereits in Star Wars 9 eine zentrale Rolle. Denn Rey nutzt die alten Schriften, um einen Weg zum Planeten Exegol und damit zum Imperator zu finden.

Wie also wird Luke Skywalker involviert sein?

Mit den bisherigen Infos ist davon auszugehen, dass Luke Skywalker als Machtgeist zurückkehren wird. In früheren Filmen erschienen die verstorbenen Jedi, um ihren Schützlingen und Kameraden beizustehen.

Hier ist aber deutlich anzumerken, dass es sich um eine Spekulation handelt, ob Mark Hamill überhaupt zurückkehren wird. Ein offizielles Statement seinerseits gab es dazu noch nicht. Da sich die Infos aber nach und nach verdichten, kann es sein, dass wir in naher Zukunft mit weiteren Brocken bezüglich der Story und den Charakteren rechnen können.

Was die Veröffentlichung des Films angeht, werden Fans noch eine ganze Weile warten müssen (nach Aussagen im Artikel auf Direct). Bisher wird davon ausgegangen, dass Star Wars 10 im Dezember 2025 in die Kinos kommen könnte. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Bilder: Starwars.com