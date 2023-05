Final Fantasy 16 – Salvation Trailer

Auf dem gestrigen Showcase von Sony wurde für den kommenden RPG-Hit Final Fantasy 16 ein neuer Trailer namens Salvation enthüllt. Außerdem gibt es Neuigkeiten rund um das Thema DLCs.

Der neue Trailer geht näher auf die die widrigen Umstände ein, denen sich die Träger stellen müssen. Sie wurden mit der Fähigkeit geboren, nach Belieben Magie zu wirken. Außerdem wird die Wahrheit enthüllt, die sich hinter den Mutterkristallen verbirgt, von denen lange Zeit angenommen wurde, dass sie der Menschheit Segen bringen würden. Der Salvation-Trailer gibt auch einen Einblick in den Beginn der Geschichte von Clive Rosfield – der Protagonist des Spiels, der mit seinen Verbündeten darum kämpft, die Kontrolle über sein Schicksal zurückzuerlangen.

Außerdem gab man bekannt, dass Final Fantasy 16 keine DLCs bekommen soll. Spielerinnen und Spieler zahlen für ein vollständiges Abenteuer, so Produzent Yoshida in einem Interview. Damit schlägt Square Enix einen komplett anderen Weg ein, als es bislang der Fall war. Jüngstes Beispiel war das Final Fantasy 7 Remake mit dem Intergrade-DLC. In der Vergangenheit wurde zudem immer wieder kritisiert, dass das Hauptspiel ohne DLCs nicht vollständig erzählt wurde. Beispiele hierfür sind FF 15 oder der in eine Trilogie aufgesplittete Teil 13.

Unterdessen müssen wir bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy 16 nicht mehr lange warten. Am 22. Juni erscheint das Spiel exklusiv auf Playstation 5. Wie es dazu kam, erfahrt ihr hier.