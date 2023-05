Neue Lizenzen für den Crunchyroll Streaming-Katalog

Der Anime-Streamingdienst Crunchyroll kündigte im Rahmen der Anime Central 2023 in Chicago auf einem Industry Panel ihre erworbenen Lizenzen an.

Crunchyroll Serien Lizenzen

Titel: Horimiya: The Missing Pieces

Studio: CloverWorks

Geplante Veröffentlichung: Juli 2023

Handlung (Staffel 1): Kyoko ist wunderschön, hat gute Noten und ist der Mittelpunkt ihrer Klasse. Zuhause ist sie allerdings eher gemütlich. Da ihre Eltern beide berufstätig sind, geht sie nach der Schule ohne Umwege nach Hause, um an deren Stelle den Haushalt zu übernehmen und sich um ihren jüngeren Bruder Sota zu kümmern. Eines Tages stand ein unbekannter junger Mann vor der Tür, der den verletzten Sota nach Hause begleitet hatte. Was würde passieren, wenn das beliebteste Mädchen der Klasse und der eher düstere Junge aufeinandertreffen?

Titel: The Great Cleric

Studios: Yokohama Animation Laboratory und Cloud Hearts

Geplante Veröffentlichung: Juli 2023

Handlung: In einem Moment schwebt ein gewisser Angestellter auf Wolke Sieben und im nächsten geht alles den Bach runter … Eine Welt voller Magie, Monster und anderer Wesen wartet auf sein frisch reinkarniertes Ich, um ihm eine zweite Chance zu geben. Mit nichts weiter als seinen vergangenen Erfahrungen und seinem ausgeprägten Geschäftssinn nimmt er den Namen Luciel an und schwört, dass sein (nächstes) Ableben nur durch ein hohes Alter eintreten wird. Was kann es da Besseres geben, als einen bequemen Job als Heiler anzunehmen? Trotzdem wird es ihn eine Menge Schweiß, Blut und Tränen kosten, seinen eigenen Weg zu gehen.

Demnächst die 3. Staffel Freundin Mieten

Titel: Rent-a-Girlfriend Season 3

Studio: TMS Entertainment

Geplante Veröffentlichung: Juli 2023

Handlung (Staffel 1): Der verzweifelte College-Student Kazuya heuert die anmutige Mietfreundin Chizuru an und stellt sie Familie und Freunden als seine echte Freundin vor. Doch Kazuya fällt es immer schwerer, mit der Wahrheit herauszurücken, denn ihn umschwirren Exfreundin Mami, die ihn immer wieder in Versuchung führt, die hyper-aggressive Aushilfsfreundin Ruka, die kein Nein akzeptiert, und die superschüchterne, aber sehr engagierte Mietfreundin Sumi … hübsche Freundinnen, so weit das Auge reicht. Mit der Zeit werden Kazuyas Gefühle für Chizuru immer stärker, aber sie enthüllt eine schockierende Wahrheit, die ihre „Beziehung“ bis ins Mark zu erschüttern droht.

Titel: Am I Actually the Strongest?

Studio: Staple Entertainment

Geplante Veröffentlichung: Juli 2023

Handlung: In einer anderen Welt wiedergeboren zu werden, mit dem Versprechen eine „betrügerische“ Macht zu erhalten, ist eine Sache … aber als Baby reinkarniert und dann zum Sterben zurückgelassen zu werden, nachdem die königlichen Eltern ihn für zu machtlos halten? Das ist eine ganz andere Geschichte. Nun muss sich der neugeborene Reinhart – Hart für seine neuen Freunde – in einer gefährlichen Welt zurechtfinden. Aber zum Glück verfügt er über Magie, die buchstäblich den Rahmen sprengt.

Light Novel bei Crunchyroll

Titel: I’m in Love with the Villainess

Studio: Platinum Vision

Geplante Veröffentlichung: Oktober 2023

Handlung der Light Novel (über Seven Seas Entertainment): Die junge Angestellte Rae Ohashi erwacht im Körper der Protagonistin ihres liebsten Dating-Games, Revolution, zu neuem Leben. Zu ihrer Freude trifft sie direkt auf Claire – ihre Lieblingsfigur und zugleich Antagonistin des Spiels. Schon zuvor hegte sie kein Interesse an den attraktiven Prinzen der Geschichte und gibt sich stattdessen inständig ihrer inbrünstigen Liebe für Claire hin. Aber wie wird ihr schurkischer Schwarm auf dieses Werben reagieren?

Titel: I Shall Survive Using Potions!

Studio: Jumondo

Geplante Veröffentlichung: 2023

Handlung: Eine Verzerrung kostete Kaoru Nagase ihren physischen Körper. Als Wiedergutmachung wird ihr angeboten, in einer anderen, kulturell weniger fortschrittlichen Welt wiedergeboren zu werden. Kaoru lässt diese Entwicklung nicht auf sich sitzen und stellt ein paar Forderungen: Sie möchte die Macht haben, jederzeit Tränke zu brauen, die die von ihr gewünschte Wirkung haben. Sie bittet um eine magische Itembox, die Fähigkeit, jede Sprache zu verstehen und zu sprechen sowie denselben Körper, den sie hatte, als sie ein fünfzehnjähriges Mädchen war. Mit ihren neu gewonnenen Kräften muss Kaoru nun versuchen, sich ein stabiles Leben in einer völlig neuen Welt aufzubauen.

Titel: MF GHOST

Studio: Felix Film

Geplante Veröffentlichung: 2023

Handlung: Selbstfahrende Autos sind in Japan weitverbreitet und öffentliche Straßen werden für Autorennen genutzt. In dieser Zeit hat ein Rennen namens MFG weltweit an Popularität gewonnen. Porsche, Ferrari, Lamborghini – die Teilnehmer werden eingeladen, mit ihren schnellsten Sportwagen anzutreten. Einer dieser Teilnehmer ist Kanata Livington, der unter der Anleitung von Takumi Fujiwara eine britische Rennsportschule absolvierte. Er kehrt nach Japan zurück, um am MFG teilzunehmen und ein weiteres Ziel zu erfüllen.