Go Pack Produkte für jeden Gamer?

Go Pack Review

Ich hatte die Gelegenheit zwei Produkte von Pure Tree aus ihrem Go Pack Sortiment zu testen. Zum einen ihre Brainberry und ihre AffronEye. Da ich ein solches Produkt ohnehin schon länger ausprobieren wollte, kam die Gelegenheit wie gerufen. Danke an dieser Stelle an die Firma Pure Tree für diese Möglichkeit.

Die Produkte

Es gab zwei Produkte zum testen für mich:

1. Brainverry ein Reaktions und Konzentrations verstärkendes Mittel.

Dieses kam in zwei Ausführungen, einfach Kapseln in der einen

und je eine Kapsel mit einer Ampulle mit Flüssigkeit in der anderen.

Zu den Kapseln muss ich wohl wenig sagen, mit etwas Flüssigkeit schlucken wie andere Tabletten eben auch. Zu der Flüssigkeit sei folgendes gesagt, ich erwartete ähnlich wie bei einem Energy Drink etwas süßes. Geschmacklich war es zwar nicht umbedingt süß sondern etwas säuerlich aber gut bei einem Beeren Extrakt war das auch ok und dann kam der Nachgeschmack. Medizinisch trifft es recht gut, bitter und das Bedürfnis auslösend sofort irgend etwas hinterher schütten zu wollen was diesen Geschmack vertreibt. Gibt sicherlich Personen die das anders empfinden mögen, ich kann nur für mich sprechen und mein Fall war es sicherlich nicht.

Die gleichen Ausführungen gibt es auch bei dem anderen Produkt, AffronEye soll die Entspannung und Erholung fördern.

Geschmacklich verhielt es sich bei der Flüssigkeit ähnlich wie bei der Brainberry Variante. Unerwartet aber ok da kein Zuckerzusatz. Im Nachgeschmack eher Medizinisch.

Wirkung

Kommen wir aber mal zum wesentlichen, der Frage ob das Go Pack hält was es verspricht. Hier muss ich sagen das ich überrascht war. Eine Wirkung bei den Brainberry stellte sich bei einmaliger Anwendung ein. Ich war zumindest konzentrierter und wacher, ob meine Reaktionszeit sich messbar verändert hat kann ich nicht sagen. Dazu fehlen mir die Möglichkeiten das zu erfassen.

Auch AffronEye scheint die angegebene Wirkung zu haben, eine Stunde vor dem schlafen gehen eingenommen, schlief ich recht schnell ein und ich habe in der Regel Probleme damit in den Schlaf zu finden.

Nebenwirkungen

Ich kann hier auch nur wieder für mich sprechen, nicht jeder wird diese Nebenwirkungen haben oder vielleicht einfach andere.

Dauerhafte einnahme von Brainberry über mehrere aufeinander folgende Tage führten bei mir zu erheblichem Sodbrennen. So das ich nach sechs Tagen dieses Experiment abbrach.

Affron Eye habe ich nicht länger als zwei Tage zu mir genommen. Ich habe eine gewisse Vergangenheit mit Schlafabnoe. Für diejenigen die nicht wissen was das ist: Im Schlaf verlangsamt sich die Atmung dabei so sehr, dass man aufhört zu atmen. Was wiederum dazu führt das man ziemlich Adrenalin geladen aufwacht und dann einschlafen erst mal keine Option mehr ist.

Das Produkt sorgte bei mir genau dafür. Ich kann das Produkt für jene die unter Schlafabnoe leiden also nicht empfehlen.

Preis Leistung

Alles in allem empfinde ich das Produkt bei 30 Kapseln für 25€ als völlig in Ordnung bepreist. Die Leistung ist ebenfalls zufriedenstellend, wenn wir von den Brainberry sprechen. Ich bin mir auch sicher, dass wenn man keine entsprechende Vorerkrankung hat, AffronEye ein ebenso gutes Produkt ist.

Was die Kapsel mit der Ampulle angeht, überzeugt mich persönlich der Geschmack einfach so wenig das ich die 6€ dafür wohl eher nicht bezahlen würde.

Bezugsquelle

Ihr wollt euch selbt ein Bild machen? Dann schaut doch einfach mal auf der Website vorbei und testet die Produkte selbst.

Bildquelle: GoPack.gg