Metal: Hellsinger – erster DLC mit Spannung erwartet

Für den Metal-Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger wurde jetzt vom Entwickler-Studio The Outsiders und Publisher Funcom der erste DLC angekündigt. Dream of the Beast erscheint am 29. März 2023 und bringt neue Inhalte ins Spiel.

Außerdem gibt es neue Songs von Cristina Scabbia von Lacuna Coil und Will Ramos von Lorna Shore auf die Ohren.

Sowohl die neuen, als aber auch alle bisher enthaltenen Songs, könnt Ihr künftig aus dem neuen Songauswahl-Feature auswählen. Dieses wird durch ein kostenloses Update am selben Tag hinzugefügt.

Doch der DLC Dream of the Beast bietet noch mehr. Mit der Red Right Hand, dem neuen Maschinengewehr, kann man sich in rhythmischen Todesstößen durch Dämonenscharen ballern. Zusätzliche Outfits mit individuellen Gameplay-Modifikationen gibt es noch obendrauf. Das Versprechen der Pressemitteilung: „Mit diesem DLC können die Spieler Metal: Hellsinger mit einem völlig anderen Beat und Spielstil erleben.„

Über Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger setzt seinen mit 97% überwältigend positiven Steam-Feldzug fort, nachdem es auch den Golden Joystick Award für Best Audio, den Tin Pan Alley Game Music Award, den Spawnies Award für Best Music, die NAVGTR Awards für Outstanding Song Collection, Outstanding Original Light Mix Score (new IP), Outstanding Game, Music or Performance Based gewonnen hat und schließlich für die D.I.C.E Awards, die Game Awards und die Steam Awards nominiert wurde.

Ab dem 29. März 2023 werden in Metal: Hellsinger durch den ersten DLC die Höllen mit neuer Musik, neuen Outfits und einer infernalen Waffe zum Beben gebracht.

Quelle: PM Funcom