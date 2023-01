Nach der schlechten Nachricht vom November über die Verschiebung des Films, gibt es endlich ein Veröffentlichungsdatum und gleichzeitig auch einen neuen Trailer zu Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben.

Demnach könnt Ihr Euch schon einmal den 30. März 2023 für den Kinostart in Euren Kalender notieren. Der Film, unter Regie von Jonathan Goldstein und John Francis Daley, basiert auf Hasbros Dungeons & Dragons.

Das Fantasy-Spektakel ist dabei recht hochkarätig besetzt. Neben Chris Pine und Michelle Rodriguez, treten auch Regé-Jean Page, Justice Smith und Hugh Grant an.

Zum Film:

Gibt es Ehre unter Dieben? Die Frage stellt sich unser ungewöhnlicher Held sicher nicht. In DUNGEONS & DRAGONS: EHRE UNTER DIEBENbricht der musikalische Langfinger Edgin (Chris Pine) in ein beispielloses Abenteuer auf. Unterstützt wird er dabei von einem bunten Team aus Außenseitern mit ungewöhnlichen Talenten. Da wäre die Barbarin Holga (Michelle Rodriguez), der Zauberer Simon (Justice Smith), Druidin Doric (Sophia Lillis) und Paladin Xenk (Regé-Jean Page). Als Gegenspieler hat sich der gerissene Forge (Hugh Grant) in Position gebracht. Das gemeinsame Ziel aller Parteien: eine verlorene Reliquie wiederzubeschaffen. Doch die Dinge gehen natürlich gewaltig schief, als sich die Grenzgänger mit den falschen Leuten anlegen. Aber wo keine Ehre, da auch keine Regeln. Und was sie auch immer erwartet, sie werden bereit sein. Vielleicht.

DUNGEONS & DRAGONS: EHRE UNTER DIEBENbringt die vielfältige, fantastische Welt und den spielerischen Geist des legendären Rollenspiels in einem umwerfend komischen und actiongeladenen Abenteuer auf die große Leinwand.

Der neue Trailer gewährt jedenfalls einen tieferen Blick in die Gefahren und Herausforderungen, die ab dem 30. März 2023 im Kino auf die ungewöhnliche Heldengruppe warten.

Quelle: PM Paramount Pictures Germany