Hulk vs. Thor – Comic Review – Grün gegen Donner

Hulk vs. Thor Inhaltsangabe: „Bruce Banner steuert den Hulk neuerdings wie ein gigantisches Gamma-Schlachtschiff, das von dessen Wut angetrieben wird und unaufhaltsam scheint. Doch nun tritt ihm Thor entgegen, der Allvater von Asgard! Allerdings mischt sich auch Iron Man in seiner Hulkbuster-Rüstung ein. Und wir erfahren endlich, was Bruce in El Paso Schreckliches getan hat und warum die Avengers ihn jagen. Der Donnergott gegen den grünen Goliath! Ein krachendes Crossover zwischen den Serien Hulk und Thor: König von Asgard, fulminant in Szene gesetzt von ihrem Top-Autor Donny Cates (Venom) und Zeichner Martín Cóccolo (Green Lantern).“

Autor: Donny Cates

Zeichner: Martín Cóccolo

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (24.01.2023)

Preis: 16,00 Euro

Format: Softcover

Ausstattung: Rückblick, Comic Vorschau und variant Covers

Über Hulk vs. Thor

Dieses Softcoverband beinhaltet eine Nebengeschichte von Top-Autor Donny Cates (Venom, der Tod der Inhumans), welche aus den Bändern Banner Of War Alpha 1 (2022), Thor 25 (2020), Thor 26 (2021), Hulk 7–8 (2022) besteht. Um diese Geschichte auch ausführlich und verständlich erzählen zu können, springt der Comic selbst zwischen den Heften aus den Jahren 2020 und 2022 hin und her. Dies mag anfangs verwirrend sein, aber so entfaltet sich tatsächlich die Handlung.

Begleitet wird das Spektakel zwischen der grünen Wut und dem Gott des Donners mit Zeichnungen des Künstlers Martín Cóccolo. Dieser ist für sein wirken bekannt bei Sinestro und Green Lantern. Nun konnte er seine satten Grüntöne für den Hulk verwenden und stellte in diesem Band mehrmals auf doppelseitigen Illustrationen sein Können unter Beweis.

Hulk vs. Thor erzählt die Geschichte von Bruce Banner, der nun den Hulk steuert wie ein Gamma-Schlachtschiff. Doch ihm treten Thor und Iron Man von den Avengers entgegen, wegen eines Vorfalls in El Paso.

Es bleibt nicht nur bei dem Kampf zwischen Hulk und Thor. Denn nicht nur Hulk hat die Stimme von Banner im Kopf und bildet sich ein in einer Simulation zu sein, auch Thor wird von der Stimme seines Vaters durch Mjölnir begleitet. So treffen auch Odin und Bruce aufeinander, während da draußen die Schlacht tobt. Außerdem ist Tony Stark ebenfalls von der Partie, welcher sich mit einem neuen Hulkbuster einmischt.

Wie wird wohl die große Schlacht zwischen den zwei Giganten ausgehen? Ein Spektakel durch fünf Ausgaben auf 132 Seiten.

> Weitere Review zu einem Comic mit dem Donnergott.

Eindruck

Hulk vs. Thor gehört wohl zu den Höhepunkten im Marvel Universum. Hier gilt es die Antwort zu finden auf die Frage, wer stärker ist. Das Monster oder die Gottheit. Der Band macht optisch einen guten Eindruck und dürfte die meisten an Thor 3: Tag der Entscheidung erinnern, als diese zwei Giganten in einer Arena aufeinander trafen. Da diese Handlung bereits in den Vorjahren in Thor und Hulk angeschnitten wurde, haben sich Fans umso mehr auf die Zusammenfassung gefreut.

Von dem eigentlichen Kampf bekommt man selbst nicht viel mit. Da nicht nur die rohen Gewalten austeilen, auch mental wird der Hulk angegriffen in Form der Kontrolle von Bruce Banner und dem Geist von Odin. Dennoch sind die Kampfszenen großzügig auf mehrere Doppelseiten verteilt und Zeichner Martín Cóccolo hat ganze Arbeit geleistet, den Schmerz zu teilen, den die beiden Avengers sich einander zufügen.

Der Kampf ist jedoch nicht der Gleiche, wie jener aus dem Film. Denn die Kulisse wechselt zwischen den Planeten des Weltenbaums. Asgard ist nämlich ebenfalls ein Teil des Geschehens. Diese Geschichte wird anders erzählt, aber freut euch auf eine Überraschung auf den letzten Seiten. Gamma ist ja bekanntlich übertragbar… Außerdem hat Iron Man einen besonderen Hulkbuster in Petto. Für die zwei Begebenheiten alleine lohnt sich schon der Blick in dieses Softcover Band.

Fazit

Am Anfang wusste ich nicht so recht, wo mich die Geschichte hinführt. Zumal die Handlung aus den ersten zwei Kapiteln etwas verwirrend ist und erst in der Mitte es schlüssig wird und sie in Fahrt kommt. Wir bekommen eine Schlacht geboten zwischen einem Gott, dem Hulk und dem Hulkbuster. Besonders das Ereignis mit einer Gamma-Explosion hat mich überrascht und mich an diesem Comic kleben lassen. Ein schöner Crossover, der gegen Ende glücklicherweise keine Fragen offen lässt.

Hulk vs. Thor vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 16,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Das Marvel Universum trifft auf den Battle Royal Shooter Fortnite.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: © Donny Cates, Martín Cóccolo, Panini