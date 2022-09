Thor – Taschenbuch-Ausgabe – Comic Review

Besonders durch die Darstellung im MCU zählt Thor zu den bekanntesten und populärsten Marvel-Charakteren. Passend dazu ist bei Panini eine Taschenbuch-Ausgabe mit Geschichten rund um Thor erschienen, die eine bunte Zusammenstellung von Abenteuern des Donnergotts enthält.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Sein Vater hat ihn rausgeworfen. Er ist mächtig angefressen. Und jeder, der ihm in die Quere kommt, wird es bitter bereuen. Klingt, als muss sich jemand die Hörner abstoßen. Aber dieser junge Mann schwingt einen Hammer und gebietet über Blitz, Sturm und Donner. Der mächtige Thor im Kampf gegen Mr. Hyde, gewaltige Roboter, Frostriesen, Liebeswirren und das Erwachsenwerden!

Taschenbuch mit 6 ausgewählten Storys!

Ideal für Quereinsteiger und Neuleser!“

Inhaltsangabe zu Thor – Taschenbuch-Ausgabe (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Thor Storys Marvel Adventures Super Heroes (2008) 7 & 19, Thor: Crown of Fools (2013) 1, Thor: Where Walk The Frostt Giants (2017) 1, Thor the Mighty Avenger (2010) 1-2 zentrale Charaktere Thor Zeichner Andrea di Vito, Chris Samnee, Rodney Buchemi, Todd Nauck Autor Bryan J. L. Glass, Louise Simonson, Ralph Macchio, Roger Langridge Seitenanzahl 132 Preis 12,00 € Veröffentlichung 21.06.2022



Diese Ausgabe von Thor im Taschenbuch-Format enthält verschiedene Storys aus den letzten 14 Jahren. Dabei gehen wir in der Zeit nicht so weit zurück, wie es beispielsweise in der Taschenbuch-Ausgabe von Moon Knight gemacht wurde. So sehen wir insgesamt eher den modernen Thor.

Thor the Mighty Avenger (2010) 1-2 Marvel Adventures Super Heroes (2008) 7 Marvel Adventures Super Heroes (2010) 19 Thor: Crown of Fools (2013) 1 Thor: Where Walk the Frost Giants (2017) 1

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von einer angepassten Version des Covers. Auch wenn wir hier zeitlich nur einen knappen Ausschnitt aus der Geschichte von Thor finden, so kann man dennoch teils deutliche Unterschiede im Zeichenstil erkennen. Schließlich waren hier unterschiedliche Zeichner und Autoren am Werk.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Thor the Mighty Avenger:

Im Taschenbuch finden sich die ersten beiden Ausgaben dieser Comic-Reihe. Dabei wird in einer angepassten Version erzählt, wie Thor zur Erde kommt. Zu Beginn der Geschichte treffen sich Jane Foster und Thor zufällig im Museum, als dieser versucht eine Vitrine aufzubrechen. Der Sicherheitsdienst schreitet ein und wirft ihn schließlich heraus. Allerdings treffen sich Thor und Jane einige Tage später wieder, als Thor mit dem außer Kontrolle geratenen Mr. Hyde kämpft. Jane hilft Thor, jedoch kann Mr. Hyde fliehen. Gemeinsam machen sich die beiden dann auf den Weg ins Museum, denn Thor fehlt noch sein Hammer… Wer steckt hinter Mr. Hyde und gelingt es Thor ihn aufzuhalten?

Marvel Adventures Super Heroes 7:

In dieser Comic-Reihe erleben wir einen etwas anderen Thor. Im Auftrag Odins lebt er in einer Doppelrolle auf der Erde. Dabei tarnt er sich als Arzt Donald Blake, doch mit einem Stock kann er sich in sein wahres Ich, Thor, verwandeln. Jane Foster ahnt nichts davon und hält Thor und Donald für zwei Menschen. Sie liebt Donald, wird aber von Thor häufiger gerettet. Diese Geschichte führt sie in eine Reptilienausstellung im Zoo, jedoch hat der Veranstalter etwas andere Pläne mit den Besuchern und den giftigen Tieren… Währenddessen treibt auch Loki sein Unwesen und versucht seinen Bruder in weitere Schwierigkeiten zu bringen…

Marvel Adventures Super Heroes 19:

Wir befinden uns immer noch in der Comic-Reihe des vorherigen Kapitels, jedoch einige Ausgaben später. Odin hat eine Prüfung für seine Söhne und übergibt Mjölnir vorübergehend an Loki. Dieser soll Midgard vor einer akuten Bedrohung retten. Doch Thor kann nicht tatenlos zusehen und folgt ihm. Schafft es Thor, ohne seinen Hammer Midgard zu retten?

Thor: Crown of Fools 1:

Thors Gefährten werden auf mysteriöse Art und Weise von wilden Vögeln attackiert. Gemeinsam mit Thor machen sie sich auf die Ursachensuche. Dabei treffen sie auf eine Burg, die es zuvor nicht auf Asgard gab. In der Burg findet jeder plötzlich etwas, wovon er geträumt hat. Welche Magie ist hier am Werk? Ist alles eine Täuschung Lokis?

Thor: Where Walk the Frost Giants 1:

In Asgard wird es trotz Frühling immer kälter und kälter, denn sie befinden sich im Krieg mit Nilfheim, der Heimat der Frostriesen. Odin hat in Abwesenheit das Kommando über die Armeen an Tyr, den Gott des Krieges, übergeben. Allerdings ist sich Thor in seiner ungestümen Art nicht einig mit ihm, wie das richtige Vorgehen gegen die Eisriesen aussehen soll. Da ist es kaum überraschen, dass Thor einen Alleingang wagt…

Charaktere und Stil:

Im Zentrum aller Geschichten steht natürlich immer Thor. Allerdings spielt ein Teil der Geschichten auch auf der Erde, sodass Jane Foster dort ebenfalls eine wichtige Rolle einnimmt. Bei den Geschichten, die eher auf Asgard angesiedelt sind, sind Odin und Loki natürlich auch anzutreffen, genau so wie Thors Kampfgefährten Lady Sif, Volstagg, Fandral und Hogun.

An der Darstellung der Comics lässt sich wunderbar der unterschiedliche Zeichenstil der einzelnen Autoren erkennen. So variiert hier auch die Größe, Statur und das Alter von Thor. Wie man es auch aus anderen Comics kennt, variiert hier in einigen der Storys die Schrift, sobald ein Bewohner Asgards spricht.

Fazit:

Dieses Taschenbuch mit Abenteuern von Thor enthält eine schöne Zusammenstellung von Geschichten aus den letzten 14 Jahren. Dabei sind diese so ausgewählt, dass man sie problemlos lesen kann, ohne den Rest der jeweiligen Storyline zu kennen. Der Band eignet sich sehr gut für Fans des Donnergotts, die noch keine vollständige Sammlung der Comics der letzten Jahre besitzen.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quelle: Panini