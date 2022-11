Lupin the Third Anthology – Manga Review – Der Meisterdieb

Lupin the Third Anthology Inhaltsangabe: „Wo ein Dieb, wenn auch Gentleman, da ein Gegenspieler, der alles versucht, um Lupin zu erwischen – im Falle von Lupin ist das Inspector Koichi Zenigata.“

Manga: Monkey Punch

Übersetzung: Martin Bachernegg

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (29. November 2022)

Preis: 16,00 Euro

Ausstattung: 11 Stories in einem Band, An Meister Monkey Punch

Über Lupin the Third Anthology

Lupin gehört zu dem bekanntesten Werk von Autor Monkey Punch. Die ersten Mangas der Reihe wurden bereits in den Jahren 1967 bis 1969 veröffentlicht. Hierzulande dürften die Meisten den Namen durch die Anime-Adaption kennen, welche Anfang 2000 auf MTV im Nachtprogramm lief. Ebenso wie der Manga zeichnete ihn der erwachsene Krimi, Erotik und die Komik eines doppelten Spiels aus.

Neben dem Anime und den Mangas aus den 60ern und 80ern gab es einige Filme, welche zwischen 1971 und 2021 ihren Weg auf die Leinwand fanden. Einem jüngeren Publikum dürfte der Protagonist durch das Detektiv Conan Crossover bekannt sein.

Mit dieser Sammelausgabe hat Ryuichi Endo für Futabasha persönlich ausgewählte Geschichten von Lupin und seiner Bande zusammengetragen und sich mit der Wahl schwergetan. Dies erwähnt er auch in einem Schreiben an den Schöpfer Monkey Punch. Für die Anthologie war es besonders wichtig, dass alle Hauptfiguren ihren Platz darin finden.

Lupin the Third Anthology erzählt gleich mehrere Kurzgeschichten, die alle wie eine alleinstehende Episode einer Serie wirken. Meist geht es darum, dass der weltberühmte Dieb etwas alleine oder mit seinen Begleitern ausheckt und von Inspector Koichi Zenigata mit allen Mitteln gejagt wird.

Bei dieser Anthologie handelt es sich um die deutsche Veröffentlichung des im Jahr 2019 erschienen Sammelbandes aus dem Hause Futabasha. Entgegen der Inhaltsangabe enthält das Buch nicht zwölf Klassiker des Meisterdiebes, sondern um zehn und einen Zweiteiler, was man korrekterweise erwähnen muss.

Die spannenden und lustigen Abenteuer des Meisterdiebes auf der Flucht von Inspector Koichi Zenigata. 11 separate Geschichten auf fast 290 Seiten.

> Review zu Mission: Yozakura Family.

Eindruck

Lupin the Third Anthology ist ein Werk, auf das ich mich selbst sehr gefreut habe, da ich damals schon als Kind unerlaubterweise den Anime gesehen habe. Nachdem ich den Sammelband durchgelesen habe, lege ich den Manga mit gemischten Gefühlen beiseite, was einige Gründe hat.

Lupin ist ein Chaot und Trickbetrüger, der seinen ganz persönlichen Charme hat. Seine Mitstreiter sind ebenso vielseitig, wie gefährlich. Neben dem Strategen, der es immer wieder schafft, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, haben wir noch Daisuke Jigen den Meisterschützen. Fujiko bringt die weibliche Note mit ein und ist eine ausgekochte Person. Goemon ist Lupins späterer Begleiter mit einer außergewöhnlichen Schwertkunst.

Kommen wir, aber zuerst zu meinen Contras. Bedauerlicherweise besteht der Twist in allen Geschichten des Katz und Maus Spieles darin, dass Lupin eine Maske eines anderen trägt oder in einem Kostüm steckt. Das wiederholt sich von Kapitel zu Kapitel. Dummerweise sorgt die Beschreibung des Kritikpunktes direkt für einen Spoiler fast aller Kapitel. Eindeutig fällt in der Sammlung die Abwechslung, wie unser „Held“ dem Inspector Koichi Zenigata entkommt.

Gleich am Anfang gibt es eine große Story, an dem sich alle versammeln und das Buch dem Leser vorstellt. Problematisch ist die Entscheidung nur in den darauffolgenden Geschichten, an denen beispielsweise Goemon Ishikawa XIII Lupin nicht kennt und ermorden möchte.

Zeichenstil erinnert an französische Comics wie Clever und Smart durch die kurvigen Figuren. Dies ergibt natürlich Sinn bei der Anlehnung des Diebes Arsène Lupin aus Frankreich. Aber nicht nur der Zeichenstil weist Ähnlichkeit auf, auch das Stilmittel zur Umsetzung von Komik, Erotik und mehr. Dieser Stil ist im Anime Bereich mit einem westlichen Einfluss eine willkommene Abwechslung aus der Vergangenheit.

Zu loben ist das Cover mit seinen kräftigen Farben und der rauen Oberfläche. Zugleich ragt der Schriftzug mit einer glatten und glänzenden Oberfläche hervor. Damit macht das Buch von außen einen sauberen und eleganten Eindruck und lässt sich prima ausstellen.

Fazit

Ja, Lupin ist ein Klassiker, der in keiner Sammlung fehlen darf. Allerdings sind nicht alle Geschichten stark oder werden ihm gerecht. Wie erwähnt liegt es zum Teil am wiederholt gleichen Trick mit dem Kostüm. Außerdem ist der Manga aus dem letzten Jahrhundert schlecht gealtert. Denn einige Schurken, auch unsere Hauptfigur, werden bei Frauen übergriffig. Es wäre auch schön gewesen, dass bei einer Anthologie Steckbriefe zu den Hauptpersonen dabei gewesen wären. Der Sammelband ist zwar gut gemeint, aber schwach umgesetzt. Die 16 Euro für ein Dutzend Kurzgeschichten mit repetitivem Inhalt sind leider nicht gerechtfertigt.

Lupin the Third Anthology vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 16,00 Euro.

Vielen Dank an Carlsen für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Monkey Punch, Carlsen Manga Verlag