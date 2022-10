Game Pass Oktober 2022 – Es ist Zeit für Zombies!

Mit Xbox Game Pass Oktober 2022 starten wir in den Horrormonat und das mit den gefeierten Adventure-Titeln The Walking Dead: The Complete First Season und Season Two. Um in den Genuss dieses Angebots zu kommen, ist eine Game Pass Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Oktober 2022 Konsole

Jetzt verfügbar:

Chivalry 2

Prodeus

Ab 06. Oktober:

Medieval Dynasty

Ab 11. Oktober:

Costume Quest

Eville

Ab 14. Oktober:

Scorn

Ab 18. Oktober:

A Plague Tale: Requiem

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 15. Oktober:

Bloodroots

Echo Generation

Into The Pit

Ring of Pain

Sable

The Good Life

Gameplay Trailer zu A Plague Tale: Requiem.

