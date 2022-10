Call of the Night Band 2 – Manga Review

Call of the Night Band 2 Inhaltsangabe: „Kou Yamori hat die Mittelschule satt. Ohne eine sinnvolle Beschäftigung treibt ihn die überschüssige Energie nachts heimlich durch die Straßen. Dabei stößt er auf die exzentrische Nazuna Nanakusa, die ihm Hilfe bei seiner Schlaflosigkeit anbietet – und ihm dann das Blut aussaugt! Zu seiner Enttäuschung verwandelt sich Kou selbst allerdings nicht in einen Vampir. Nazuna eröffnet ihm, dass das nur geschehen könne, wenn er sich in sie verlieben würde. Auch wenn Kou sich fragt, wie ihm das gelingen soll, ist er entschlossen, die Bedingung zu erfüllen, und wird fortan zu Nazunas Begleiter…“

Manga: Kotoyama

Übersetzung: Anne Klink

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (12.10.2022)

Preis: 7,50 Euro

Ausstattung: Wieder mit Logo das im Dunkeln leuchtet, Entwurfsskizzen und Nachwort

Über Call of the Night

Dieser Vampir Manga, den wir hier haben von Mangaka Kotoyama, schaffte es durch TOKYOPOP nun auch in unseren Buchhandel. Im Onlineshop ist er zum Zeitpunkt der Review vergriffen, dies war auch letztes Jahr im englisch sprachigen Raum der Fall. Dort gingen sogar Exemplare für über 10 Euro zwischen den Sammlern über den Ladentisch. Mein Interesse wurde in einer Vorschau geweckt, da wir es mit einer ganz anderen Art von Vampir-Story zu tun haben. Die große Nachfrage bekräftigt die Sicherheit bei einem Kauf des Exemplars nichts falsch zu machen. Die Erstveröffentlichung unter dem Originaltitel Yofukashi no Uta erfolgte 2019 aus dem Hause Shōgakukan, einem japanischen Verlag.

In Call of the Night Band 2 setzt sich der junge Kou intensiver mit dem Thema Liebe und seinen Gefühlen zu Nazuna auseinander. Außerdem scheint er viel von ihr darüber zu lernen und zu unterscheiden, was Liebe und was Lust ist. Denn Kou ist ja noch gar kein Vampir, obwohl er manchmal davon überzeugt ist in seine Vampirin verliebt zu sein. Der nächtliche Zeitvertreib der zwei hat natürlich seine Kosten und nun sollen wir auch erfahren, wie Nazuna an ihr Lebensunterhalt kommt. Kou geht selbstverständlich vom schlimmsten aus, wenn es um nächtliche Dienste geht.

Nächte nennen sich die Kapitel, von denen es diesmal 10 an der Zahl sind. Jedoch dreht es sich bei den „Nächten“ manchmal um eine längere einzelne Nacht. Der Band kommt mit knapp 160 Seiten Story daher und die übrigen mit Nachwort, Entwurfsskizzen und den typischen kleinen Extras.

Eindruck

Call of the Night Band 2 kommt in den Maßen 15 × 127 × 188 mm daher und bietet wie schon sein Vorgänger einen im Dunkel leuchtenden Schriftzug auf dem Cover. Der gute Gesamteindruck bleibt bestehen und die Entwurfsskizzen sind ein netter Bonus.

Der zweite Band taucht tiefer in die Gefühlswelt des fast perfekten Paares ein. Sie liebt sein Blut wie eh und je und Kou ist tiefenentspannt, nachdem er ausgesaugt wurde und der Blutdruck sinkt. Zudem kommt er ein Stück weiter bei seiner Mission sich in einen Vampir zu verwandeln. Die Voraussetzung ist nun mal das Verliebt sein und die wachsende Eifersucht ist ein Schritt nach vorne.

Nazuna bleibt ungehobelt und tritt auf jeden Schlips, der sich anbietet. Kou möchte beispielsweise wissen, wer ihre Vorgänger waren, an dessen Blut sie sich bereichert hat, aber es auch nicht nach dem Motto erfahren „Den habe ich mal angezapft“. Nur kurz nachdem Kou dieser Gedanke gekommen war, könnt ihr euch denken, was bei Nazuna wie aus der Pistole geschossen kam.

Es kommt aber auch zu Ungereimtheiten in der Story, welche etwas weniger Sinn ergeben. Schließlich hat sich die Vampirin schon vielen offenbart und die Öffentlichkeit müsste demnach viel eher von ihnen wissen und es müssten in einer so großen Stadt viel mehr existieren. Da der Manga uns auch verkauft, dass Nazuna bei den Männern gut ankommt, müsste schon früher sich jemand in sie verliebt haben. Außerdem stört es Nazuna, dass sie als Vampir kein Spiegelbild hat, aber als sie in einem Pool aufrecht stand, hat das Wasser sie merkwürdigerweise reflektiert.

Fazit

Auch Band 2 behält seinen Unterhaltungswert. Ich mag die Chemie zwischen den beiden und bin sehr an den nächtlichen Abenteuern interessiert und welche Herausforderungen diese ihnen bieten. Jetzt scheint die Eifersucht und das liebliche Necken intensiver zu werden und eine feste Rolle in der Handlung einzunehmen.

Call of the Night Band 2 vom TOKYOPOP Verlag ist bereits erhältlich und kostet 7,50 Euro.

Vielen Dank an TOKYOPOP für die Bereitstellung des Mangas.

