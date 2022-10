Halbzeit auf den Worlds.

Erstmal tieeeeef Luft holen. Nehmt die Hopium Masken ab, denn EU braucht es nicht mehr! Die Worlds Gruppenphase und der EU Hype!

Starwalking

Die EU Teams für die Worlds Rogue, G2 und Fnatic (gelistet nach Platzierung) legen einen wahnsinns Auftakt hin. Zuerst hat Fnatic gegen Cloud 9, im ersten Worlds Game NA gezeigt, dass EU noch immer ganz klar die Nase vorn hat. Durch den Playins Erfolg von EG, die hier nicht schwach schienen drohte dieses Bild leicht in Frage gestellt zu werden. Doch die NA Hoffnung sollte nicht lange halten. Mit einem eindeutigem 0-3 aller Teams der Region wird die unglückliche Lage der Teams recht klar deutlich.

EU Dominance

Doch es hörte nicht auf. Rogue besiegte den Emporkömmling der Playins DRX selbstsicher und auch FNC marschierte weiter. Schon am 2. Spieltag mussten sie ran gegen T1. Der legendäre Verein um den Demonking von League of Legends persönlich, Faker!

T1, die in der LCK (Koreanische Liga) nur vom 1. Seat Gen.G geschlagen wurden galt auch für diese Worlds als klarer Favorit den Pokal zu holen. Aber Faker konnte nicht mehr als zusehen, als sein gesamtes Team eindeutig von der Map gefegt wurde. Mit einem eindeutigen Sieg über T1, den zu dem Zeitpunkt niemand erwartet hatte, espielte sich EU am 2. Tag ein 3-0 perfect Run der Teams, durch Sieg von G2 gegen EG und Rogue gegen GAM Esports.

Alle guten Dinge sind 3?

Am 3. Tag hieß es für den Fan favorite Fnatic EDG zu schlagen. Nach 2 heissen Spielen, den Sieg über Faker und T1 waren die Erwartungen groß, dass FNC ungeschlagen aus der Hinrunde raus kommen würde. Schließlich hat T1 zuvor EDG klar in die Knie gezwungen. Ein sehr unglücklicher Invade, der in 2 frühen Toden endetete, sorgte aber dafür, dass FNCs Teamcomp nicht aufgehen konnte. Trotz des so starken Defizits kämpften sie bis zum Schluss und besonders Mid-Laner Humanoid auf seinem Azir holte wirklich alles aus dem Champion raus. Das Spiel wurde verdammt knapp, wurde schlussendlich aber von EDG geholt. Auch G2 erlag dem 1. Seat der chinesischen LPL, wirkte aber definitiv nicht chancenlos. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erarbeitete sich G2 bei Minute 23 zwar einen Goldlead, konnte am Ende aber nichts gegen die Sivir von Hope ausrichten.

Es lag nun an Rogue ein Zeichen zu setzen. Top Esports, der 2. Seat der LPL, schien in vorherigen Games bereits zu schwächeln und wurden von DRX besiegt. In einem spannenden Game und unfassbar knappen Kämpfen setzte sich RGE am Ende mit genialem Engage des Supports Trymbi durch. Damit steht RGE ungeschlagen und machte dem LEC Nemesis LPL ein Ende.

Hopium oder Realismus?

Ist der Hype um EU in der Worlds Gruppenphase berechtigt? Hätte man vorherigen Prognosen geglaubt, würden G2 und FNC niemals aus ihren Gruppen kommen. Und in der Tat für G2 sieht es nicht gut aus. Ihr erstes Spiel gegen EDG haben sie eindeutig verloren, aber die Hybris Brokenblades Darius gegen den momentan vermeintlich besten Toplaner 369 zu spielen beschreibt aber, dass Hoffnung einen Titel zu holen existiert.

RGE hat sich klar in der Gruppe profiliert, muss sich aber noch gegen die großen unter Beweis stellen. DRX ist der 4. Seat und Top Esports sah bislang einfach nicht sehr gut aus.

FNC hingegen gibt ein dominantes Bild ab. Sie haben das 3-0 zwar nicht geschafft, aber man könnte guten Gewissens spekulieren, dass das anfängliche Missplay gegen EDG der Auslöser war und das Spiel sonst eine ganz andere Richtung genommen hätte. Aber nicht zu früh freuen! T1 ist immernoch ein brutaler Gegner und hat sich im Game gegen FNC ein sehr schwierigen Draft zusammengestellt, der vor allem von Razorks Poppy gecountert wurde.

Es ist also noch alles offen, aber den Mental Edge hat EU sicherlich auf ihrer Seite.

Let’s go LEC, let’s win worlds!

Hier die Ergebnisse aller Teams zu den LoL Worlds 2022,

