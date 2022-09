Jujutsu Kaisen Staffel 2

Seit einigen Tagen häufen sich die Infos rund um die neue Staffel von Jujutsu Kaisen. Nachdem wir dieses Jahr den Film „Jujutsu Kaisen 0“ genießen durften, der sich mit dem Prequel-Manga befasst (hier geht es zum Film-Review), wird 2023 die zweite Staffel veröffentlicht.

Das wissen wir bisher

Die zweite Staffel von Jututsu Kaisen wird als zwei Cour-Serie ausgestrahlt (ein Cour umfasst etwa 12 bis 14 Folgen), sodass wir mit einem Serienumfang von 24 bis 28 Folgen rechnen können.

Auch für die zweite Staffel wurde die Umsetzung in die Hände des Studio MAPPA gegeben (die unter anderem auch Attack on Titan: Final Season und Chainsaw Man umgesetzt haben). Genauere Angaben zum Thema Produktionsteam können noch nicht gemacht werden.

Die Fortsetzung wird sich vor allem mit dem „Shibuya Incident“-Arc und dem „Hidden Inventory“-Arc befassen.

Geplant ist die Fortsetzung der Serie für 2023 – es stehen dafür drei Zeiträume zur Verfügung: Winter 2023 (beginnend im Januar), Frühling (beginnend im April) oder im Herbst (Oktober 2023). Gemessen an der Tatsache, dass MAPPA keine halben Sachen macht und sich nicht lumpen lässt, was Kampfszenen und generell die High-End-Produktion von Animes aus deren Hause angeht, wird es wohl eher der Herbst nächsten Jahres werden. Aber wer weiß – vielleicht auch schon früher. So oder so halten wir euch auf dem Laufenden!

Diese Manga-Kapitel spielen eine Rolle

Jujutsu Kaisens erste Staffel endete mit dem „Death Painting“-Arc, der sich mit den Kapiteln 55-64 des Mangas befasste. Es ist nun bestätigt, dass die zweite Staffel sich mit Gojos Vergangenheit befasst – was auch die ersten Visuals bestätigen. Gojos Vergangenheit wird in den Kapiteln 65-79 des Mangas dargestellt.

Der „Shibuya Incident“-Arc umfasst Kapitel 79-136 des Mangas – dieser Abschnitt des Mangas dreht sich vor allem um den dunklen Plan des Magiers Geto, Gojo für immer zu versiegeln.

Uns erwartet also ein actionreiches Abenteuer, bei dem wir Yuuji, Nobara und Megumi begleiten werden.

Gleich zwei Visuals, die auf die Serie einstimmen

Aktuelle Visuals zu Staffel 2: Die Parallelen zwischen dem linken Bild und dem rechten sind schon faszinierend! – Quelle: jujutsukaisen.jp

Bildquelle: Offizieller Twitter-Account „Jujutsu Kaisen“