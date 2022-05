Chainsaw Man im Simulcast bei Crunchyroll

Crunchyroll konnte sich jüngst die Streamingrechte an Chainsaw Man, einer heiß erwartenden Anime-Adaption sichern. Sowohl im Original mit Untertiteln als auch in synchronisierter Fassung steht sie demnächst bereit. Zu den Sprachen gehören: Englisch, lateinamerikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Französisch und Deutsch. Mit dem Serienstart ist in diesem Jahr zu rechnen.

Über den Anime

Der Anime basiert auf dem gleichnamigen beliebten und preisgekrönten Manga von Tatsuki Fujimoto (u. a. Fire Punch). Er erschien zunächst in Shueishas Zeitschrift “Weekly Shōnen Jump”. Die Regie zur Umsetzung führt Ryu Nakayama (The Rising of the Shield Hero, Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia).

„Mit seinem finsteren Humor, den dynamischen Charakteren und der krassen Geschichte ist Chainsaw Man eine der am sehnsüchtigsten erwarteten neuen Serien dieses Jahr und wir freuen uns wahnsinnig, sie den Fans auf Crunchyroll zu präsentieren.“ „Anime-Fans werden nachts wach liegen, während ihnen die spektakulären Bilder und die hyperdynamische Action durch den Kopf gehen.“ – so Asa Suehira, Chief Content Officer bei Crunchyroll.

Chainsaw Man Story

In einer übernatürlichen Welt der Teufel, die sich aus den kollektiven Ängsten der Menschen speist, schließt ein jugendlicher Teufelsjäger namens Denji einen Vertrag mit seinem Haustier Pochita ab, um von den Toten aufzuerstehen und dadurch zum Chainsaw Man zu werden.

Infos zum Anime

Drehbuch: Hiroshi Seko (Attack on Titan Final Season, Mob Psycho 100).

Charakterdesign: Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation).

Design der Teufel: Kiyotaka Oshiyama (Wie der Wind sich hebt, Arrietty – Die wundersame Welt der Borger, Space Dandy), Art Direction von Yusuke Takeda (Sword Art Online, Vivy -Fluorite Eye‘s Song-, Penguin Highway).

Musik: Kensuke Ushio (Heike Monogatari, Devilman: Crybaby, Space Dandy).

Animation: Studio MAPPA (Maruyama Animation Produce Project Association), u. a. bekannt ist für Attack on Titan Final Season, JUJUTSU KAISEN, Yuri!!.. on Ice und dem demnächst erscheinenden Hell’s Paradise. MAPPA schuf zudem den internationalen Kinohit JUJUTSU KAISEN 0, der in den USA zu den fünf umsatzstärksten Anime-Filmen, weltweit zu den zehn umsatzstärksten Anime-Filmen und in Japan zu den 20 umsatzstärksten Filmen gehört.

Synopsis:

Teenager Denji lebt mit seinem einzigen Freund zusammen, einem Kettensägenteufel namens Pochita. Sein Vater hat ihm nichts als Schulden hinterlassen, er lebt von Tiefpunkt zu Tiefpunkt und zahlt seine Schulden zurück, indem er mit Pochita zusammen Teufelskadaver erntet. Eines Tages wird Denji verraten und und hinterrücks erstochen. Bei schwindendem Bewusstsein schließt er einen Vertrag mit Pochita. Als Chainsaw Man kehrt er ins Leben zurück: Ein Mann mit dem Herzen eines Teufels.

> Noch mehr Anime-Stoff!

Trailer zum nächsten Crunchyroll-Hit in diesem Jahr.