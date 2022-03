Herbstprogramm Oktober 2022 bei KAZÉ Manga

KAZÉ Manga gab heute hier Herbstprogramm Oktober 2022 bekannt. Die neuen Manga-Starts erscheinen im Zeitraum Oktober und November. Action, Mystery, Romance und Light Novels. Da dürfte für jeden etwas dabei sein.

Kaiju No. 8 – von Naoya Matsumoto

Japan wird regelmäßig von gewaltigen Monstern, sogenannten Kaiju, heimgesucht. Nur die Japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte stellen sich ihnen mit brachialer Waffengewalt entgegen. Den Monstermatsch, der dabei zurückbleibt, entsorgt Kafka Hinibo mit seiner Putzkolonne. Einst hatte Kafka sich mit seiner Kindheitsfreundin Mina geschworen, gemeinsam den Streitkräften beizutreten. Doch während Mina zur Leiterin der berüchtigten 3. Einheit aufgestiegen ist, versauert Kafka mit Anfang 30 als Monsterschrubbe. Teamneuling Leno überredet Kafka zu einem letzten Anlauf auf die Aufnahmeprüfung. Blöd nur, dass Kafka nach einer Begegnung mit einem Parasiten-Kaiju selbst zum Kaiju und zur Zielscheibe von Minas Spezialeinheit wird. Aber Kafka lässt sich davon nicht entmutigen, erlernt die Kontrolle über sein Aussehen und beginnt seine Karriere als Monster unter Monsterjägern…

Naoya Matsumoto startete Kaiju No. 8 2020 in Shueishas Shonen Jump+ App. Seitdem stellt die sympathische, irgendwo zwischen One-Punch Man und Tokyo Ghoul angesiedelte Monster-Action einen Rekord nach dem anderen auf und legte in Frankreich mit dem ersten Band vergangenen Herbst die erfolgreichste Startwoche eines Mangas aller Zeiten hin.

Die bis Dato sechsbändige Serie startet am November 2022 mit einem Band alle zwei Monate für von 7,50 € (AT: 7,80 Euro). Es enthält jeweils vier Farbseiten und ist zudem auch als E-Book verfügbar.

Meisterdetektiv Ron Komonohashi – von Akira Amano

Um im Fall eines gefährlichen Serienkillers endlich voranzukommen, kontaktiert Mordkommissar Totomaru den eigenwilligen Privatdetektiv Ron Komonohashi. Dieser ist mit einer unvergleichlichen Auffassungsgabe gesegnet und kann Totomarus Fall tatsächlich in Minuten lösen. Doch warum hat sich dieser begnadete Ermittler von der Welt zurückgezogen? Totomaru erfährt, dass Ron zwar die schwierigsten Fälle in kürzester Zeit lösen kann, die Täter bei seinen Ermittlungen aber regelmäßig in den Selbstmord treibt. Mit dem ebenso dusseligen wie herzensguten Totomaru an seiner Seite steht dem ungleichen Duo nun aber eine glänzenden Ermittlerkarriere bevor, oder?

In Meisterdetektiv Ron Kamonohashi (auf Japanisch: Kamonohashi Ron no Kindan Suiri) überzeugt Akira Amano (Reborn!, Character Designs zu Psycho-Pass) einmal mehr mit ihren unvergleichlichen Zeichnungen, diesmal im Kontext einer aberwitzigen Mystery-Serie.

Die bisher fünf Bände umfassende Serie startet ab November alle zwei Monate zum Preis von 7,50 Euro (AT: 7,80 Euro). Ebenfalls mit je zwei Farbseiten und exklusiv nur in der deutschen Ausgabe. Als E-Book auch für 6,49 Euro zu erwerben.

Jujutsu Kaisen Light Novels – von Ballad Kitaguni und Gege Akutami

Jujutsu Kaisen ist aktuell die erfolgreichste Serie im Katalog von KAZÉ Manga. Die düstere Fantasy-Serie erzählt von Yuji, der, selbst von einem mächtigen Fluchgeist besessen, nun an der Technischen Hochschule für Magie in Tokyo den Kampf gegen bösartige Flüche erlernt. Die Kinoadaption der Prequel-Geschichte Jujutsu Kaisen 0 läuft ab morgen in den Kinos. Im November legt KAZÉ Manga die beiden Novels Der Sommer ist vorbei und Der dornige Pfad der Dämmerung nach. Beide enthalten jeweils fünf Kurzgeschichten und erzählen Nebenhandlungen zum Manga. Während Yuji in Der Sommer ist vorbei einem Jungen begegnet, dessen Fluch sich einfach nicht abschütteln lässt, wird Nobara in Der dornige Pfad der Dämmerung von einem Talent-Scout angesprochen, der sich jedoch schnell als Fluch-Meister entpuppt.

Die illustrierten Novels vom Original-Mangaka Gege Akutami erscheinen im November 2022 und im März 2023 zum Preis von jeweils 9,90 Euro (AT: 10,20 Euro).

Ohne dich geht es nicht – von Ayuko Hatta

Als Satomi auf dem Weg zur Schule in der Bahn begrapscht wird, kommt ihr ein riesiger Mitschüler zur Hilfe. In der Schule spürt sie Kazuma sofort auf, um sich bei ihm zu bedanken und lässt dabei nicht locker, bis sie direkt in seinen Schoß fällt. Kazuma ist irritiert ob dieses tollpatschigen wie netten Mädchens und geht auf den Vorschlag ein, ihr Freund zu werden. Doch wie findet man zwischen Schulstress und nervigen besten Freunden nur mal Zeit zu zweit allein…?

Ayuko Hatta überzeugt nach Wolf Girl & Black Prince mit einer weiteren fluffigen #SWEETSchool-Serie mit sympathischen Charakteren. Sechs Bände gibt es bisher von Ima, Koi wa shite imasu (Originaltitel). Ab Oktober zum Preis von 7,00 Euro (AT: 7,20 Euro) und auch als E-Book für 5,99 Euro sind die ersten Kapitel im Handel.

Prickelnde Posen – von Chiaki Kashima

Manga-Redakteur Masumi wollte eigentlich die Action-Storys betreuen, landet nun aber in der Boys-Love-Abteilung. Hier soll er sich um die für ihre anatomisch sehr detaillierten Werke bekannte Zeichnerin Akina kümmern. Doch Akina ist eigentlich ein Mann, der bisher seinen Bruder als Fotovorlage für die Zeichnungen nutzte. Da der jetzt aber einen Freund hat, muss Masumi als neues Model herhalten und gleich auch noch Nachhilfe für gefühlvolle Beziehungen liefern…

Der Titel Prickelnde Posen ist eine zweibändige Spin-Off-Reihe zu Verliebt in Akihabara. Der Start erfolgt im Oktober alle zwei Monate zum Preis von 7,50 Euro (AT: 7,80 Euro) und als E-Book für 6,49 Euro. Mit dabei je zwei Farbseiten pro Band.

Hello Morning Star – von Tomo Kurahashi

Atsuto ist mit „Planet“ schon eine ganze Weile DIE Idolgruppe, die die Charts beherrscht. Doch seit Kurzem haben sie durch die Band „Real“ und deren Leader Yuki Konkurrenz im eigenen Haus. Als beide die Hauptrollen in einem Film übernehmen sollen, werden sie von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt, denn wie im Film waren auch sie einst ein Paar…

Hello Morning Star ist eine bisher zweibändige Boys-Love-Serie. Sie greift Nebenfiguren aus Doggystyle auf und erscheint startet im Dezember zum Preis von 7,50 Euro (AT: 7,50 Euro) und als E-Book für 6,49 Euro. Ebenfalls mit zwei Farbseiten.

Das war ein kleiner Auszug aus dem Herbstprogramm Oktober 2022. KAZÉ Manga verspricht noch eine zweite Welle bekannt zu geben. Weitere Infos zu den Starts erfahrt ihr natürlich auch hier bei uns.

