Tiny Tina’s Wonderlands – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Am gestrigen Tag hat Entwickler Gearbox Software einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Borderlands-Spin-Off „Tiny Tina’s Wonderlands“ veröffentlicht.

Fans der Loot-Shooter-Reihe Borderlands warten schon sehnlichst auf den Release des Spin-Offs um crazy Lady Tiny Tina. Am gestrigen Tag hat uns Gearbox Software jetzt mit einem frischen Gameplay-Trailer beglückt.

Loot-Shooter mit RPG-Elementen im Fantasy-Style

Im Mittelpunkt des verrückten Abenteuers steht – wie der Name natürlich schon stark vermuten lässt – unsere heißgeliebte und etwas durchgeknallte Tiny Tina. Ähnlich wie im „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“-DLC zu Borderlands 2 erwartet uns eine irre Phantasie-Welt, in der wir uns mit zahlreichen Quests und Gegnern die Zeit vertreiben können.

Im aktuellen Trailer können wir aber nicht nur neue Gameplay-Szenen und die wunderbare Welt des Chaos bestaunen. Auch erste Details zu den verschiedenen Klassen werden preisgegeben.



Neben den typischen RPG-Style-Zufallskämpfen in einer klassisch-rollenspielartigen Oberwelt erwarten uns auch unerforschte Nebengebiete, die erkundet und gelootet werden wollen. Und bloß keine Angst, denn obwohl sich das Setting des Loot-Shooters von der ursprünglichen Borderlands-Reihe abhebt, werdet Ihr reichlich und im gewohnten Stil mit allerhand wertvoller Beute überschüttet.

Zudem kommt das klassische RPG-Charakterpunkte-Verteilungssystem dazu. Ob Ihr Eure Punkte in Stärke, Intelligenz, Weisheit, Beweglichkeit, Zauberei oder Konstitution investiert, ist Euch dabei freigestellt. Ihr könnt Euch Euren Charakter also so zusammenbasteln, wie es Euch gefällt und damit Euren Spielstil individuell unterstützen.

Wann erscheint Tiny Tina’s Wonderlands?

Im ersten Quartal des nächsten Jahres ist es endlich soweit. Der crazy Loot-Shooter wird ab dem 25. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Playstation 5, die Xbox One und die Xbox Series S/X verfügbar sein.

Wir freuen uns schon sehr auf das verrückte Spektakel und werden Euch bis dahin natürlich über jede Neuigkeit auf dem Laufenden halten.

Quelle: Tiny Tina’s Wonderlands/Gearbox Software/Youtube