Xbox Showcase Game Pass – Über 20 Titel für Mitglieder

Auf der E3 zeigte Microsoft und Bethesda die nächsten 20 Xbox Showcase Game Pass Titel. Einige sind sofort spielbar, die anderen können wir ab der Veröffentlichung zocken. Titel, an denen noch gearbeitet wird, sind ab ihren Release ebenfalls im Angebot enthalten.

Xbox Showcase Game Pass Überblick

Ab sofort:

Yakuza: Like a Dragon (Cloud, Konsole, PC)

Arx Fatalis (PC)

Dishonored: Death of the Outsider (PC, Cloud und Konsole)

Doom (Cloud und Konsole)

Fallout 1 – 3 sowie Tactics (PC)

Fallout: New Vegas (Neu auf PC, Cloud und Konsole)

Rage (Cloud und Konsole)

The Evil Within 2 (PC, Cloud und Konsole)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Cloud und Konsole)

Bald:

22. Juni – Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, Cloud und Konsole)

27. Juli – Microsoft Flight Simulator (Konsole)

29. Juli – The Ascent (PC, Cloud und Konsole)

19. August – Twelve Minutes (PC, Cloud und Konsole)

21. August – Hades (PC, Cloud und Konsole)

25. August – Psychonauts 2 (PC, Cloud und Konsole)

17. September – Aragami 2 (PC, Cloud und Konsole)

23. September – Sable (PC, Cloud und Konsole)

12. Oktober – Back 4 Blood (PC, Cloud und Konsole)

28. Oktober – Age of Empires IV (PC)

9. November – Forza Horizon 5 (PC, Cloud und Konsole)

Dezember 2021 – Shredders (Cloud und Konsole)

Herbst 2021 – Scorn (PC, Cloud und Konsole)

Herbst 2021 – The Anacrusis (PC, Cloud und Konsole)

Später in diesem Jahr – Halo Infinite (PC, Cloud und Konsole)

2021 – Among Us (Cloud und Konsole), Hello Neighbor 2 (PC, Cloud und Konsole), 2021 – The Gunk (PC, Cloud und Konsole)

Ab Release:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Redfall

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Contraband

Party Animals

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

S.T.A.L.K.E.R. 2

Starfield

Outer Worlds 2

Spiele Updates

Und es gibt noch mehr Updates aus dem Xbox & Bethesda Showcase. Diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Freut euch auf umfassende Content Updates zu Lieblingsspielen des Xbox Game Pass wie Sea of Thieves und Grounded:

Sea of Thieves: A Pirate’s Life

Noch diesen Juni startet Sea of Thieves Season Three und diese Season wird verflucht gut! Denn in Sea of Thieves: A Pirate’s Life erlebt ihr eine neue Geschichte mit dem wohl berühmtesten Piraten der Welt: Captain Jack Sparrow, höchstpersönlich! Ihr segelt gemeinsam mit Jack und seiner legendären Crew über den Horizont und erlebst fünf atemberaubende neue Tall Tales. Für weitere Details besucht einfach den ausführlichen Artikel zu Sea of Thieves: A Pirate’s Life.

30. Juni – Grounded: Shroom und Doom

Das Grounded Shroom & Doom-Update am 30. Juni fügt dem ersten Bossgegner (eine Riesenspinne! Wir haben euch gewarnt…), Baumaterialien aus Pilzen, die Möglichkeit zu sitzen und – am allerbesten – niedliche kleine Haustierchen hinzu.

> Der Halo Infinite Multiplayer.

Xbox Game Pass Digital Experience

Bis zum 19. Juni ist noch die Xbox Game Pass Digital Experience verfügbar. Mit ihr erstellt ihr tolle Bilder und GIFs, teilt diese mit euren Freunden und erfahrt spannende Infos über den Xbox Game Pass.

Die komplette Show.



Quelle: Xbox PM