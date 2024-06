Star Citizen Finanzierung, alles was du wissen musst! Part 2

Wie im vorherigen Part werden wir uns die Finanzierung von Star Citizen genauer anschauen. Die Frage die sich stellt ist, wie schafft es Cloud Imperium Games (CIG) das Spieler dieses Projekt weiterhin so zahlungsfreudig unterstützen?

AstroSam hat das in seinem Video sehr gut zusammengetragen und genau auf dieses Video bezieht sich dieser Artikel.

Geheimnis des Erfolges: Ultimate Dream Management

Der Crowdfunding-Erfolg von Star Citizen kann größtenteils dem Ultimate Dream Management (UDM) zugeschrieben werden. Tatsächlich gibt es zu dem Thema eine Studie unter dem Titel „The Star Citizen Phenomenon & the “Ultimate Dream Management” Technique in Crowdfunding“. Dabei handelt es sich um einen neuartigen Managementansatz, der sich darauf konzentriert, die Träume der Unterstützer durch kontinuierlichen sozialen Austausch zu fördern und zu erhalten. Diese Strategie hat maßgeblich dazu beigetragen, eine tiefe Verbindung zwischen dem Projekt und seiner Gemeinschaft zu schaffen und das, was als individuelle Unterstützung begann, in eine stabile soziale Struktur voller Vertrauen, Loyalität und gegenseitiger Unterstützung zu verwandeln.

Aufbau von Sozialkapital durch Reziprozität

Die ständige Interaktion und Gegenseitigkeit, die innerhalb der Star Citizen-Community zu beobachten ist, hat zur Bildung eines starken sozialen Kapitals geführt. Dieses zeichnet sich durch gemeinsames Wissen, eine einheitliche Vision und kollektiven Respekt unter den Mitgliedern aus, was für die Aufrechterhaltung der Dynamik im Crowdfunding entscheidend ist. Die Bereitschaft der Community, sich auf einen allgemeinen Austausch einzulassen – das Projekt ohne sofortige oder gleichwertige Gegenleistung zu unterstützen – zeigt ihr Engagement und ihren Glauben an das Potenzial des Spiels.

Gamification des Community-Engagements

Der Ansatz von Star Citizen zur Einbindung der Community besteht darin, den Prozess der Geldbeschaffung spielerisch zu gestalten, was die Beteiligung der Community deutlich erhöht hat. Durch das Anbieten von greifbaren Belohnungen wie exklusiven ingame-Gimmicks und besonderen Gegenständen im Spiel für frühe Unterstützer hat das Projekt erfolgreich Anreize und Belohnungen für das Engagement der Community geschaffen und dadurch eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung sichergestellt. Diese Strategie hält nicht nur das Interesse und die Spannung aufrecht, sondern sorgt auch für einen kontinuierlichen Zustrom von Finanzmitteln und Feedback, der für die Entwicklung des Spiels unerlässlich ist.

Transparenz und fortlaufende Kommunikation

Die Rolle der Community bei der Finanzierung wird durch Cloud Imperium Games‘ Engagement für Transparenz verstärkt. Es werden regelmäßig Entwicklungs-Updates in Form von Blogs, Videos und Streams sowie in größeren Abständen detaillierte Finanzberichte veröffentlicht, die den Backern (Unterstützern) einen verständlichen Einblick in die Verwendung ihrer Beiträge geben. Diese Offenheit fördert das Vertrauen und sorgt dafür, dass sich die Community weiter engagiert und unterstützt, da sie die Fortschritte in Echtzeit mitverfolgen kann und ihre wichtige Rolle bei der laufenden Entwicklung des Spiels versteht.

Community-Feedback als Entwicklungswerkzeug

Die aktive Beteiligung der Community liefert wertvolles Feedback, das die Entwicklung des Spiels beeinflusst. Durch die Einbeziehung der Unterstützer in den Entwicklungsprozess profitiert Star Citizen von einer breiten und engagierten Fokusgruppe, die hilft, das Spielerlebnis zu verfeinern und zu verbessern. Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass die Bindung der Backer an das Spiel nochmals intensiver wird. Gleichzeitig erkennt Cloud Imperium besser, wo die Erwartungen der Community liegen und kann ihnen hinsichtlich der Entwicklungszielen entgegenkommen, was ihre Unterstützung und Begeisterung noch weiter festigt.

Durch die Anwendung dieser Strategien des Ultimate Dream Management hat Star Citizen nicht nur bemerkenswerte Meilensteine bei der Finanzierung erreicht, sondern auch eine lebendige und engagierte Community kultiviert, die für den Erfolg und die Zukunftsaussichten des Spiels unerlässlich ist.

Ultimate Dream Management: der schmale Grat zwischen Erfolg und Fall.

Crowdfunding hat sich in der Gaming-Industrie als eine gemischte Sache erwiesen. Es hat zwar zur Entwicklung einiger bemerkenswerter Spiele geführt, aber es beinhaltet oft Strategien, die mehr versprechen als sie halten. Spiele wie Shroud of the Avatar, Dual Universe und Identity schafften es beispielsweise, spielbare Versionen zu veröffentlichen, hielten aber nicht, was sie anfangs versprachen, was zu einer Implosion des Hype in Form von dramatisch abstürzenden Zahlen Zahl aktiver Spieler führte.

Das Schicksal von Crowfall

Eine andere Geschichte des Scheiterns erzählt Crowfall. Ursprünglich im Jahr 2015 ein Crowdfunding-Projekt, ging Crowfall zu einer hauptsächlich privaten Finanzierung über, stand aber dennoch vor großen technischen Herausforderungen. Obwohl Hersteller Monumental ein spielbares Spiel ablieferte, gelang es nicht, eine dauerhafte Spielerbasis anzuziehen, und das Projekt wurde nach nur einem Jahr nach Release im Jahr 2022 eingestellt. „Eine der größten Herausforderungen war der enorme Entwicklungsaufwand, der nötig war, um neue Kampagnen zu erstellen und das Spiel täglich am Laufen zu halten“, äußerte sich der Entwickler. Vielmehr ist aber anzunehmen, dass es Monumental nicht gelungen ist, das UDM als festen, strategischen Bestandteil nachhaltig zu etablieren, sondern vernachlässigte sogar nach der überaus erfolgreichen ersten Finanzierungsphase die Kommunikation mit seiner Community. Ein fataler Fehler im Rahmen dieses Management-Ansatzes.

Fortwährende Entwicklung und unerfüllte Versprechen

Einige Spiele, wie Chronicles of Valyria, Camelot Unchained und Ashes of Creation, befinden sich in ständiger Entwicklung, ohne dass eine spielbare Version vorliegt. Diese Projekte haben eine Lockvogeltaktik angewandt und das Spiel gegenüber der ursprünglichen Finanzierung erheblich verändert, was bislang meist zu schlechten Ergebnissen geführt hat, sei es hinsichtlich Gameplay, aber auch der Wahrnehmung in der Community.

Die einzigartige Position von Star Citizen

Im Gegensatz dazu zeichnet sich Cloud Imperium mit seinen UDM-Vorzeigeprojekten Projekten Star Citizen + Squadron 42 dadurch aus, dass es seine Community kontinuierlich einbindet und die Grenzen dessen, was in der Spieleentwicklung möglich ist, immer weiter hinausschiebt. Trotz der unverhältnismäßig langen Entwicklungszeit ist es gelungen, das Interesse und die Finanzierung durch ehrgeizige Updates und eine transparente Kommunikation mit den Backern aufrecht zu erhalten. Dieser fortlaufende Entwicklungszyklus und der Umfang seiner technischen Innovationen und Errungenschaften heben die Projekte von Cloud Imperium von anderen durch Crowdfunding finanzierten Spielen ab, die Schwierigkeiten hatten, ihre Versprechen zu erfüllen.

