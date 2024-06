Disney Lorcana – Erweiterung „Himmelsleuchten“ im August

Erwähnten wir gestern noch, dass die hohe Schlagzahl, mit der das TCG Lorcana aus dem Hause Disney mit Erweiterungen versorgt wird, da erreicht uns bereits eine neue Nachricht. Bereits im August schickt Ravensburger Nachschub hinterher, denn dann erscheint die Erweiterung Himmelsleuchten. Die Details erfahrt ihr in den kommenden Zeilen.

Im Rahmen des Lorecast Livestream-Events hat Ravensburger Details zu „Himmelsleuchten“, dem fünften Set des Disney Lorcana Sammelkartenspiels, enthüllt. Das neue Set bringt nicht nur neue Disney Charaktere ins Spiel, auch die Spielmechaniken werden in dem neuen Set weiterentwickelt. Außerdem erhalten die Spielenden einen Ausblick darauf, was als Nächstes auf Lorcana zukommt, nachdem der machthungrige Glimmer von Ursula besiegt wurde.

Die neuen Produkte sind ab dem 9. August 2024 zunächst in teilnehmenden Organized Play Läden und ab dem 23. August 2024 im Handel erhältlich. Ravensburger hat außerdem eine Foil-Promokarte mit alternativem Artwork zu dem neuen Set „Himmelsleuchten“ angekündigt. Diese wird ab September für begrenzte Zeit in der neuen Version des Spiels „Disney Villainous: Einführung ins Böse“ beigelegt sein. Das Spiel mit beigelegter Karte wird ab September im Handel erhältlich sein.

Himmelsleuchten

Um den Sieg über Ursula zu feiern, die im vorherigen Set „Ursulas Rückkehr“ besiegt wurde, findet in „Himmelsleuchten“ ein ausgelassenes Fest statt. Während der Großteil von Lorcana an den Aktivitäten rund um die großen Feierlichkeiten teilnimmt, beginnt ein neues Abenteuer: Die Luminari suchen nach einem Weg, den von Ursula verursachten Schaden am Großen Illuminarium zu beheben, der sich immer weiter ausbreitet.

In „Himmelsleuchten“ werden Charaktere wie Vanellope von Schweetz und Fix-It Felix Jr. aus Disneys „Ralph reichts“ das erste Mal auftauchen. Außerdem können sich die Spielenden auf neue Spielmechaniken, eine Fortführung der Geschichte und wunderschöne Motive freuen – aufgeladen von einer Energie, die sowohl die Feierlichkeiten als auch das Spielerlebnis intensiviert. Details zu den Mechaniken und weiteren Karten werden kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben. Mit den neuen Karten können die Spielenden bestehende „Disney Lorcana“ TCG Decks aktualisieren oder sie zusammen mit den zuvor veröffentlichten Sets „Das erste Kapitel“, „Aufstieg der Flutgestalten“, „Die Tintenlande“ und „Ursulas Rückkehr“ spielen.

Das neue Set „Himmelsleuchten“ enthält zwei Starter Decks mit Kombinationen aus den Tintenfarben Smaragd/Stahl oder Amethyst/Rubin (19,99 €), Booster Packs mit zusätzlichen Karten (5,99 €) sowie eine neue „Schatzkiste der Luminari“ (54,99 €). Das neue Zubehör beinhaltet zwei neue Spielmatten mit den Motiven Mirabel aus Disneys „Encanto“ sowie dem Glimmer „Belle – Vollendete Mystikerin“ aus Disneys „Die Schöne und das Biest“ (19,99 €). Außerdem werden ein neues 9-Fächer Sammelalbum (24,99 €) mit Motiven des „Disney Lorcana“ Künstlers Nicholas Kole, sowie Kartenhüllen (9,99 €) und Deckboxen (5,99 €) mit Motiven von Disneys Tiana und Aladdin erhältlich sein. Zusätzlich wird es erstmalig ein 9-Fächer Sammelalbum (24,99€) und Kartenhüllen (9,99 €) im Design der „Disney Lorcana“ Kartenrückseiten geben.

Lorcana Promokarte in Disney Villainous: Einführung ins Böse

Eine besondere Version einer der neuen Karten aus dem Set „Himmelsleuchten“ wird dem Spiel „Disney Villainous: Einführung ins Böse“ beiliegen. Das Spiel erscheint im September 2024 und lässt die Spielenden in die Rollen der beliebtesten Disney Schurkinnen und Schurken wie Malefiz, Käpt’n Hook, Ursula und Prinz John schlüpfen. Das Spiel eignet sich dank der Video-Anleitungen und einer überarbeiteten Spielmechanik ideal für Einsteiger. Bei den Optimierungen hat Ravensburger sowohl das Feedback der Fans als auch Erkenntnisse des Ravensburger Teams einfließen lassen.

Um die Veröffentlichung des Spiels im Handel gebührend zu feiern, hat das Disney Villainous Team eine Karte aus dem Set „Himmelsleuchten“ mit Prinz John im Villainous-Stil gestaltet. Die „Disney Lorcana“ Promokarte ist nur in den Exemplaren von „Disney Villainous: Einführung ins Böse“ zu finden, bei denen dies auf der Schachtel mit einem entsprechenden Sticker gekennzeichnet ist.

