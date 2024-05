Final Fantasy XIV Dawntrail: Das solltet Ihr noch vor Release erledigen

Der Release der kommenden Erweiterung Dawntrail des Erfolgs-MMOs Final Fantasy XIV steht kurz bevor. Was euch alles ab dem 2. Juli im Addon und darüber hinaus erwartet, haben wir für euch hier zusammengetragen. Aber ist euer Krieger des Lichts auch bereit für die Reise zu neuen Horizonten? Oder fragt ihr euch, wie ihr die Zeit bis zum Release verbringen könnt? Wir haben für euch eine Liste zusammengetragen mit Dingen, die ihr vor Dawntrail noch erledigen könntet.

Überprüft die Mindestanforderungen

Mit Dawntrail gibt es nicht nur massig neuen Content, gemeinsam mit der Erweiterung erhält das Spiel auch ein umfangreiches Grafik-Update. Damit einhergehend werden jedoch auch die Mindestanforderungen angehoben. Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr auch nach dem Release von 7.0 entspannt in die Welt von Eorzea eintauchen könnt, solltet ihr einen Blick auf die neuen Systemanforderungen werfen oder das offizielle Final Fantasy XIV Benchmark herunterladen.

Hier könnt ihr einen Charakter erstellen, welcher dann verschiedene gerenderte Sequenzen durchläuft. Am Ende erfolgt dann eine Einstufung wie gut (oder schlecht) euer PC das Update händeln kann. Außerdem können sich Spieler hier bereits vorab die neue spielbare Rasse der weiblichen Hrothgar ansehen.

Bringt euren Charakter auf Stufe 90

Wenn die Mindestanforderungen passen, solltet ihr übergehen euren Charakter auf das derzeitige maximale Level zu bringen. Das liegt bei 90 und ist am leichtesten über das Spielen der Hauptquest-Reihe zu erreichen, da diese die Spieler mit Tonnen an Erfahrungspunkten versorgt. Habt ihr das bereits erledigt und möchtet aber ins neue Abenteuer mit einer anderen Klasse einsteigen, gibt es einige Möglichkeiten das Level schnell anzuheben.

Zuallererst wären da die täglichen Zufallsinhalte, die ihr über die Inhaltssuche betreten könnt. Der Zufallsinhalt „Stufensteigerung“ bietet dabei wohl die meisten Erfahrungspunkte und kann bereits mit Stufe 16 betreten werden. Hier werden Spieler dann mit drei weiteren Mitstreitern in einen von ihnen bereits absolvierten Dungeon geworfen.

Wollt ihr aus euren Zufallsinhalten noch mehr herausholen, solltet ihr Khloe in Frohehalde einen Besuch abstatten. Denn das kleine Miqo’te-Mädchen kann euch eines ihrer Abenteueralben mit auf den Weg geben. Dabei handelt es sich um eine Art Stickeralbum mit 16 vorgegebenen Inhalten, von denen neun absolviert werden müssen. Für jedes könnt ihr einen Sticker in die rechte Seite des Albums kleben.

Habt ihr alle neun Aufkleber gesammelt, könnt ihr das Album zu Khloe zurückbringen und erhaltet zur Belohnung einen ganzen Batzen Erfahrungspunkte. Wenn es euch außerdem gelungen ist die Sticker in einer von bis zu drei Reihen anzuordnen, erhaltet ihr für jede Reihe Bonusgegenstände. Dazu gehören zum Beispiel die begehrten Zertifikate, die man wiederum für verschiedene Ingame-Inhalte, wie Kleidung, Begleiter oder sogar Reittiere eintauschen kann.

Schnelle EXP lassen sich außerdem über die Quests der wilden Stämme sammeln, wie etwa die der Arkasodara aus Endwalker. Doch auch in den vorherigen Erweiterungen, sowie im Hauptspiel lassen sich diese wilden Stämme finden. Durch den Abschluss der Quests erhaltet ihr eine besondere Stammes-Währung und levelt außerdem die Beziehung zu diesen Stämmen auf. Mit jedem neuem Beziehungslevel könnt ihr die erhaltene Währung beim örtlichen Stammeshändler gegen besondere Belohnungen eintauschen.

Bewegt sich euer Charakter zwischen Stufen 71 und 80 könnt ihr außerdem sehr viele Erfahrungspunkte aus den instanziierten Inhalten der Bojza Südfront und Zadnor Hochebene erhalten. Diese Inhalte werden nach dem Abschluss der Ivalice Allianz-Raids zugänglich, bei der ihr unter anderem die aus Final Fantasy XII bekannte Stadt Rabanastre besuchen könnt. Es erwartet euch außerdem eine interessante Questreihe, welche in Bozja und Zadnor weiter ausgebaut wird.

Damit solltet ihr spielend das maximal Level erreichen. Doch was tun, wenn das geschehen ist?

Die Hauptquest abschließen

Dieser Punkt ist eigentlich selbstverständlich aber wollt ihr gleich zum Release in die Geschichte von Dawntrail einsteigen, solltet ihr unbedingt die letzten Quests der Hauptquest-Reihe abschließen. Dabei leiten vor allem die letzten Quests des Content Updates „Growing Light“ die Erweiterung ein und stellen den Spielern einen neuen Charakter vor. Um wen es sich dabei handelt, wollen wir euch an dieser Stelle nicht verraten.

Wer darauf jedoch keinen Wert legt, dem steht mit dem Release der neuen Erweiterung auch die Option eines Story-Skips offen. Das ist jedoch nicht zu empfehlen, wenn man Wert auf eine kohärente Geschichte legt, da so Momente der Story, kleine Easter Eggs oder bestimmte Charaktere euch eher mit einem Fragezeichen auf dem Kopf zurücklassen.

Ab auf die Insel

Wer nach den ganzen Kämpfen auf der Suche nach etwas friedlicher Abwechslung ist, der sollte sich das Inselparadies anschauen. Das wurde mit der letzten Erweiterung Endwalker eingeführt und erinnert stellenweise stark an Vorbilder wie Animal Crossing oder Stardew Valley, ist jedoch deutlich weniger Komplex. Spieler erhalten hier ihre eigene Insel, auf der sie Gebäude bauen, Ressourcen abbauen sowie Tiere und Gärten pflegen. Mit dem letzten Update ist es außerdem möglich, die Insel mit Housing Dekorationen zu gestalten und ihr so etwas Individualität zu geben. Außerdem winken hier besondere Belohnungen, darunter zahlreiche Mounts, Kleidungsstücke und Begleiter.

Variant und Criterion Dungeons

Möchte man es weniger friedlich und stattdessen eine kleine Herausforderung, dem kann man die Vier-Spieler-Inhalte der Variant und Criterion Dungeons ans Herz legen. Davon gibt es derzeit drei – die Unterstadt Sil’dihn, den Berg Rokkon und die Insel Aloalo. Jeder Inhalt bietet dabei 12 verschiedene Routen, die ans Ziel führen. Und jede Route deckt ein kleines bisschen mehr der Geschichte dieser Orte auf. Dadurch bieten sie einen starken Wiederspielwert.

Die Gruppenzusammenstellung bleibt bei den Variant Dungeons komplett euch überlassen. Hier gibt es keine festen Vorgaben, bei Bedarf dürft ihr den Inhalt sogar Solo betreten. Lediglich die schwereren Criterion Dungeons geben eine feste Gruppe aus Tank, Heiler und zwei Damage-Dealern vor.

Mit jedem Abschluss sammeln Spieler eine exklusive Währung, die man bei einem Händler in Alt-Sharlayan gegen verschiedene Gegenstände eintauschen kann. Für den Abschluss aller Routen eines Dungeons gibt es außerdem ein besonderes Reittier.

Wagt euch in die Tiefen (Deep Dungeons)

Möchtet ihr stattdessen einen gemütlichen Abend mit Freunden verbringen, solltet ihr euch die Deep Dungeons anschauen. Auch hier gibt es derzeit drei Inhalte (Den Palast der Toten, die Himmelssäule und Eureka Orthos), die sich jedoch von anderen Dungeons stark unterscheiden. Zum einen teilt sich der Inhalt auf 100 Ebenen auf – mit Ausnahme des Palastes der Toten, in dem ihr sogar bis Ebene 200 herabsteigen könnt. Jede Ebene besteht aus mehreren prozedural generierten Räumen, welche mit Monstern und Schatzkisten gefüllt sind. Pro zehn Ebenen haben Spieler jeweils eine Stunde Zeit. Je Tiefer Spieler in den Deep Dungeon hervordringen, desto stärker werden die Gegner.

In den Schatzkisten finden sich zum einen besondere Items, welche man zum einen innerhalb des Inhalts verwenden kann und zum anderen kleinere nützliche Dinge wie Heiltränke und Co.. Außerdem können Spieler Schatzbeutel finden, in denen sich allerhand Items, Begleiter oder Reittiere verbergen können. Begehrte Mounts, wie etwa das schwarze Pegasus, welches auf dem Markt für mehrere Millionen Gil veräußert wird, können hier erhalten werden.

Erhöht den Gearscore

Mit Dawntrail warten neben der neuen Geschichte auch zahlreiche Dungeons, Prüfungen und Raids auf die Spieler. Damit ihr dafür gut gerüstet seid, solltet ihr eure Ausrüstung auf den aktuellen Stand bringen. Das derzeit höchste Item-Level liegt bei 660 und die Gegenstände können über zwei Wege erworben werden.

Da wäre zum einen das Aufstiegs-Ausrüstungsset, welches man über den Pandemonium-Raid-Abschnitt Anabeseios (Zirkel 9 bis 12) in der Schwierigkeit Savage bekommt. Oder man erwirbt mit allagischen Steine der Komödie das Credendum-Ausrüstungset. Das liegt zu Beginn bei 650, kann aber mittels Göttersang-Gewebe bei Khaldeen in Radz-at-Han auf 660 aufgewertet werden. Um das Gewebe zu erhalten müssen Spieler entweder jeweils eine Aglaia-, Euphrosyne-, oder Thaleia-Münze aus den gleichnamigen Allianz-Raids eintauschen oder das Gewebe über die Jagdwährung Kupo-Trophäen erwerben.

Bei den Waffen könnt ihr ebenfalls entweder den Weg über die Savage-Inhalte der Pandemonium-Raids gehen oder ihr verfolgt die aktuellen Quests der Hildibrand-Questreihe und verschafft euch Zugang zu den mächtigen 665er Manderville-Waffen. Letztere Methode verspricht durch die gewohnt überdrehte Erzählweise der Hildibrand-Inhalte der unterhaltsamere Weg zu sein.

Wer jedoch auf den Grind gänzlich verzichten möchte, sollte sich nicht unter Druck setzen. Wie auch schon bei den vorherigen Erweiterungen, werden Spieler im Laufe der neuen Hauptquest ausreichend Gear erhalten, um die Einstiegshürde der ersten Inhalte zu meistern.

Bereitet euer Glamour vor

Doch nicht nur der Gearscore will in die Höhe getrieben werden – auch euer Glamour ist wichtig. Schließlich will man sich für das nächste Abenteuer passend in Schale werfen. Werft also einen Blick auf eure Projektionsplatten und wählt passende Outfits aus, damit euer Charakter in den Cutscenes auch gebührend in Szene gesetzt werden kann. Mit dem Release von Dawntrail wird das Färbesystem noch einmal überarbeitet und erlaubt Spielern künftig Ausrüstungen mit zwei verschiedenen Farben einzufärben. Das sorgt für zusätzliche Vielfalt und ermöglicht völlig neue Outfitkombinationen.

Das sind unsere Tipps, wie ihr die Zeit bis zum Release verbringen könnt. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch zahlreiche Dinge in Eorzea zu tun. Wer sich schon vorab auf die neuen Abenteuer einstimmen möchten, kann sich hier den Cinematic Trailer anschauen: