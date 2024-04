DUNE 3: Es geht weiter

Die epische Science-Fiction-Saga DUNE kehrt mit einem weiteren Kapitel zurück in die Kinos: Nach dem großen Erfolg von DUNE und DUNE: Part Two steht nun fest, dass die Fans sich auf DUNE 3, den dritten Teil, der hochgelobten Filmreihe freuen können.

DUNE: Part 3 bestätigt

Regisseur Denis Villeneuve ließ bereits auf der Pressekonferenz zu „Dune: Part Two“ im Dezember verlauten, dass er am Drehbuch zu Dune 3 arbeitet. Auch Hans Zimmer scherzte in den letzten zehn Sekunden des Interviews: „How Hans Zimmer Created the Score for ‚Dune: Part Two’“ mit Vanity Fair (übersetzt): „Am zweiten Tag der Dreharbeiten legt [Regisseur] Denis „Dune: Messiah“ auf meinen Schreibtisch und sagt dazu kein Wort. Ich weiß, worauf wir zielen“, bestätigte Legendary gegenüber Variety nun, dass Dune: Messiah sich in der Entwicklung befindet.

Nach Romanvorlage von Frank Herbert

Dune Messiah ist der zweite Band des Dune-Zyklus (Der Herr des Wüstenplaneten) von Frank Herbert. Es spielt 12 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Muad’Dib auf den Thron und dem Ausbruch seiner Fremen-Armeen, um das Universum zu erobern. Der Krieg hat Milliarden von Menschenleben gefordert. Obwohl Paul diesen nie angestrebt hat, wurde er durch ihn inspiriert und kann ihn nun nicht mehr stoppen. Als Imperator herrscht Paul vom Wüstenplaneten Arrakis aus über alle Welten im Universum. Die Kontrolle über die Spice-Produktion gewährleistet, dass andere Große Häuser nicht zu mächtig werden. Eine neu entstandene Religion, die ihn als Messias verehrt, verbreitet sich mit unzähligen Missionaren und Priestern im gesamten Universum.

Jedoch Geduld bewahren

Die Fans der epischen Science-Fiction-Saga Dune müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Regisseur Denis Villeneuve hat möglicherweise sein nächstes Projekt gefunden. Während der Arbeiten am dritten Teil der Dune-Saga, befindet sich Villeneuve ebenfalls im Gespräch mit Legendary. Es geht dabei um eine Adaption von Annie Jacobsens Pulitzer-Preis-Finalist „Nuclear War: A Scenario“. Legendary hat die Filmrechte an Jacobsens Buch erworben. Villeneuve verhandelt derzeit mit dem Studio über seine Beteiligung als Produzent, Autor und/oder Regisseur an diesem Projekt. Jacobsens faszinierendes Werk wurde am 26. März veröffentlicht und erkundet (übersetzt) „ein Szenario unter Zeitdruck darüber, was im Falle eines Atomkriegs geschehen kann. Basierend auf Dutzenden exklusiver neuer Interviews mit militärischen und zivilen Experten, die die Waffen entwickelt haben und Einblick in die Reaktionspläne hatten und für diese Entscheidungen verantwortlich waren, falls sie hätten getroffen werden müssen.“

Dieses Projekt in Zusammenhang mit den den Dune Produzenten verspricht ein weiteres filmisches Erlebnis der Extraklasse. Während die Fans gespannt auf Neuigkeiten zum dritten Teil von DUNE warten, können sie sich zudem auf das kommende Projekt „Nuclear War: A Scenario“ freuen. Wir freuen uns jedenfalls was Villeneuve und Legendary uns präsentieren.

Bildquelle: Warner Bros. | Variety