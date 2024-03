Rob Liefeld, der Schöpfer von Deadpool, verabschiedet sich von Marvel

„Liefeld erklärt seinen Abschied in den Sonnenuntergang mit den Worten: ‚Ich kann nicht mehr auf diese Weise weitermachen. Warum also nicht die letzte Arbeit zu etwas Unvergesslichem machen?‘ Es ist einfach so, dass die Augen und die Hände mit den eigenen Ambitionen kooperieren müssen, und ich spüre, dass dies immer schwieriger wird. Warum also nicht einfach meine eigenen Grenzen setzen und es unter meinen Bedingungen abschließen?“

Derzeit hält Liefeld sich noch zurück, wenn es darum geht, Details aus seiner letzten Deadpool-Geschichte preiszugeben, aber er macht einen Scherz: „Es wäre eine kostspielige Angelegenheit, sie zu adaptieren, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann.“ Was seine andere Arbeit an Comics betrifft, einschließlich der neuen Serie „Last Blood“, die kürzlich gestartet wurde, beabsichtigt er, Anfang nächsten Jahres neu zu bewerten, wie er sich fühlt.