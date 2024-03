Monkey Man – Dev Patel mit vollem Einsatz vor und hinter der Kamera

Tauchen Sie ein in das faszinierende Leben und die bemerkenswerte Karriere des talentierten Schauspielers und Regisseurs Dev Patel, dessen neuer Film Monkey Man ab dem 4. April die Kinoleinwände erobert. Geboren als Sohn indischer Eltern in London, wurde Patel bereits in jungen Jahren von der Schauspielerei fasziniert und machte sein Debüt in der beliebten Fernsehserie „Skins – Hautnah“.

Sein Durchbruch kam jedoch mit dem preisgekrönten Film „Slumdog Millionär“, der ihm weltweite Anerkennung einbrachte. Seitdem hat Patel in einer Vielzahl von Filmen mitgewirkt. Mit Monkey Man will er sich nun auch als Regisseur beweisen.

Was viele nicht wissen: Schon in jungen Jahren widmete sich Patel auch dem Erlernen von Kampfsportarten wie Karate und Taekwondo. In Taekwondo erlangte er sogar den schwarzen Gürtel und nahm erfolgreich an internationalen Jugendturnieren teil. Diese Fähigkeiten kamen ihm bei der Vorbereitung auf seine Rolle in Monkey Man, in der er einen jungen Mann spielt, der einen epischen Rachefeldzug gegen korrupte Mächte führt, zugute.

Schließlich ist Authentizität ein Schlüssel, um das Publikum zu fesseln. Diese Authentizität ist im Film an allen Ecken und Enden spürbar und euphorisierte das Publikum erst kürzlich auf dem Filmfestival South by Southwest in Austin, Texas so sehr, dass die Begeisterung in Standing Ovations mündete.

Kinozuschauer in Deutschland dürfen sich also ab dem 4. April auf einen außergewöhnlichen Film freuen, der Spannung, Intensität und Adrenalin garantiert.

Über Monkey Man

Der Oscar-Nominierte Dev Patel (Lion – Der lange Weg nach Hause, Slumdog Millionär) begeistert in seinem Regiedebüt mit einem atemberaubenden, knallharten Actionthriller. Monkey Man erzählt vom epischen Rachefeldzug eines Mannes gegen die skrupellosen und korrupten Mächte, die einst seine Mutter (Adithi Kalkunte, Hotel Mumbai) ermordeten und die Armen und Schwachen noch immer systematisch ausbeuten.

Die Inspiration für Monkey Man ist der Mythos von „Hanuman“, einer Gottheit, die Stärke und Mut verkörpert. Patel spielt die Rolle von Kid, einem einfachen jungen Mann, der nach einem Massaker aus seinem Heimatdorf vertrieben wurde und nun als Waise auf den Straßen der fiktiven Stadt Yatana lebt. Seinen Lebensunterhalt verdient sich Kid in einem illegalen Kampfclub: Dort lässt er sich, sein Gesicht hinter einer Gorilla-Maske verborgen, Nacht für Nacht von bekannteren Gegnern in blutigen Duellen zusammenschlagen. Nach Jahren der Geduld und der unterdrückten Wut bietet sich Kid schließlich eine Gelegenheit, die finstere Machtelite der Stadt zu infiltrieren. Also stellt er sich seinem Kindheitstrauma – und begibt sich auf einen brutalen Rachefeldzug, um die Männer zur Strecke zu bringen, die ihm vor langer Zeit alles genommen haben.

Monkey Man enthält einige der aufregendsten, schockierendsten und spektakulärsten Kampf- und Verfolgungsszenen, die je in einem Film zu sehen waren. Regie führte Dev Patel nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Paul Angunawela und John Collee (Master & Commander – Bis ans Ende der Welt) verfasst hat. Dem Skript liegt eine Story von Patel zugrunde.

Zur hochkarätigen internationalen Besetzung des Films gehören Sharlto Copley (District 9), Sobhita Dhulipala (Made in Heaven), Pitobash (Million Dollar Arm), Vipin Sharma (Hotel Mumbai), Ashwini Kalsekar (Ek Tha Hero), Sikandar Kher (Aarya) und Makarand Deshpande (RRR).

Für die Produktion des Films zeichnen Dev Patel, Jomon Thomas (Hotel Mumbai, Die Poesie des Unendlichen), Oscar-Preisträger Jordan Peele (Nope, Get Out), Win Rosenfeld (Candyman, Hunters), Ian Cooper (Nope, Wir), Basil Iwanyk (John Wick-Franchise, Sicario-Filmreihe), Erica Lee (John Wick-Franchise, Silent Night – Stumme Rache), Christine Haebler (Shut In, Bones of Crows) und Anjay Nagpal (Ausführende Produktion bei Bombshell – Das Ende des Schweigens, Greyhound – Schlacht im Atlantik) verantwortlich. Die ausführende Produktion übernahmen Jonathan Fuhrman, Natalya Pavchinskya, Aaron L. Gilbert, Andria Spring, Alison-Jane Roney und Steven Thibault.