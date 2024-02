Zusammenfassung des Partner Showcase von Nintendo

Etwas Altes, etwas Neues … wie angekündigt, gab es heute die Vorstellung neuer Spiele für das erste Halbjahr 2024 (und darüber hinaus) der Vertriebs- und Entwicklungspartner von Nintendo. Die Zusammenfassung des Partner Showcase haben wir hier für Euch.

Mit Grounded bringt XBox Game Studios ein Abenteuer im Stil von „Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft“. Als Abenteurer im Mini-Format könnt Ihr gemeinsam mit Freunden den Gefahren des eigenen Hinterhofgartens trotzen. Grounded erscheint am 16. April 2024.

Ender Magnolia – Bloom in the Mist bringt Endzeitstimmung, nachdem künstliche Lebensformen für Verheerung gesorgt haben. Das Roguelike führt durch verschlungene Labyrinthe in denen sich jede Menge Gegner tummeln. Das genaue Releasedatum steht noch nicht fest. Ender Magnolia – Bloom in the Mist soll aber in diesem Jahr erscheinen.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure setzt auf Retro-Optik-Charme und Schiebepuzzle-Mechaniken. Ab dem Sommer 2024 dürfen wir mitpuzzeln.

Echtzeit-RPG- und Strategie-Fans sollten sich Unicorn Overlord von SEGA genauer anschauen. Das ist ab sofort dank der bereits veröffentlichten Demo auch möglich. Das Spiel erscheint bereits am 08.03.2024.

Mit Monster Hunter Stories von Capcom kommt ein ursprünglich auf dem 3DS veröffentlichtes Spiel auf die Switch. Hierfür wurde es komplett in HD überarbeitet und mit einer vollständigen Sprachausgabe versehen. Fans der Reihe dürfen sich also auf den Sommer 2024 freuen.

THQ wagt mit Epic Mickey: Rebrushed ebenfalls ein Remake des beliebten Wii-Spiels aus dem Jahr 2010. In dem 3D-Platformer muss sich Mickey Mouse durch das Wasteland kämpfen, in dem vergessene Zeichentrickfiguren vor sich hin vegetieren. Ausgerüstet mit einem magischen Pinsel könnt Ihr die Neuauflage noch in diesem Jahr auf Eurer Switch erleben.

Definitiv eine ganze Spur härter geht es dann in Shin Megami Tensei V: Vengeance ab dem 21.06.2024 zu.

Star Wars, South Park und Schwertkämpfe

Die Star Wars: Battlefront Collection sorgte bereits in der Redaktion für den ein oder anderen Jubelschrei. Ab dem 14.03.2024 dürft Ihr Euch auf der Switch in die epischen Schlachten stürzen. Eure Vorbestellung könnt Ihr bereits jetzt schon bei Nintendo platzieren.

Auch wenn es bereits auf den Frühling zugeht, dürft Ihr ab dem 26.03.2024 noch einmal einige Schneefreuden erleben. Mit South Park: Snow Day von THQ kommen Stan, Kyle, Cartman und Kenny auf Eure Switch. Auch dieses Spiel ist ab sofort vorbestellbar.

2024 erscheint außerdem auch Sword Art Online Fractured Daydream von Bandai Namco. Die fantasievolle Geschichte kommt mit einem Einzelplayer-Modus, lässt sich aber auch online mit bis zu 20 Mitspielern erleben.

Ebenfalls von Bandai Namco und auch noch ohne konkretes Releasedatum erscheint Gundam Breaker 4. Erstellt aus einer riesigen Auswahl an Teilen die ultimative Rüstung und schickt außerdem Euren Gunpla in die Schlacht.

Auch SEGA hat noch ein weiteres Spiel auf Lager. Mit Super Monkey Ball Banana Rumble geht die rasante Spielreihe in die nächste Runde. Ab dem 25.06.2024 könnt Ihr in 200 neuen Leveln und außerdem in einem neuen Online-Modus mit 15 Mitstreitern Euer Geschick beweisen.

Noch viel mehr

Mit World of Goo 2 kommt die Fortsetzung des Wii-Spiels auf die Switch. Glibberig, clever und knifflig könnt Ihr ab dem 23.05.2024 in die Welt der Physik-Puzzles eintauchen.

Weiter geht es mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin. Die Fortsetzung des beliebten DS-Spiels von Level-5 lässt Euch per Zeitreise zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her reisen. Dank der Auswahl der verschiedenen Rollen könnt Ihr das Abenteuer immer wieder aus veränderter Perspektive erleben. Dank Online-Funktion könnt Ihr jetzt auch zu viert Eure Insel erkunden und Quests erledigen. Jedoch müssen wir uns bis zum 10. Oktober 2024 gedulden.

Another Crab´s Treasure führt Euch in die Tiefen des Ozeans. Als wackerer Einsiedlerkrebs kämpft Ihr Euch in dem Soulslike durch die verschmutzte Tiefsee. Hierfür müsst Ih Euch den 25.04.2024 im Kalender ankreuzen.

Turbulenter Hüpfspaß erwartet uns in Penny´s Big Breakaway ab sofort auf der Switch.

Weiter wurden noch einige kleinere Games, wie z. B. Pepper Grinder (28.03.2024) oder auch Schnupferich: Die Melodie des Mumintals (07.03.2024) vorgestellt.

Für das Ende der Präsentation hatte sich Nintendo dann noch ein Highlight aufgespart. Mit Endless Ocean: Luminous findet die beliebte Spielreihe der Wii ihren Weg auf die Switch. Mit neuem Online-Modus müsst Ihr Eure Tauchgänge übrigens nicht mehr alleine absolvieren. Freut Euch auf den 2. Mai 2024 und auf ein völlig neues Unterwasserabenteuer.

Wir hoffen, Euch hat unsere Zusammenfassung des Partner Showcase gefallen. Die vollständige Präsentation könnt Ihr hier noch selbst anschauen.

Quelle: Nintendo