Die Mumins erobern PC und Konsolen, jedenfalls wenn es nach Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Hyper Games geht. Gemeinsam veröffentlichen diese im kommenden Jahr den Titel Snufkin: Melody of Moominvalley.

Die Mumins stammen aus der Feder der Autorin und Künstlerin Tove Jansson und waren in Deutschland in den 70er-Jahren insbesondere durch die Animationsserie bekannt. Zuvor gab es bereits eine Aufzeichnung der Augsburger Puppenkiste, welche die Geschichte der kleinen Mumintrolle mit ihren einzigartigen Figuren umsetzte.

Die liebevollen Kinderbücher haben auch heute nichts an ihrem Charme eingebüßt. Erst 2014 gab es ein kleines Kino-Revival der Mumins. Die Macher scheinen jedenfalls dem Charme der knuffigen Figuren erlegen zu sein und kündigten nun das Spiel Snufkin: Melody of Moominvalley für PC und Konsolen an.

In dem musikalischen Abenteuer Snufkin: Melody of Moominvalley, müssen die Spieler dem namensgebenden Snufkin dabei helfen, die Harmonie des Mumin-Tals wiederherzustellen. Diese Harmonie wird durch die Ausbreitung grotesker Parks verdrängt, die das natürliche

Gleichgewicht des Tals zerstören. Das stimmungsvolle und entspannte Abenteuer richtet sich in erster Linie an die jüngsten Gamer, schließt allerdings ältere und auch erwachsene Spieler nicht aus. Die Kombination aus Open-World, Rätseln, Stealth- und Musik-Elementen zeigt sich im Vorstellungstrailer von der sanften Seite.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Aus der aktuellen Pressemitteilung:

Helfe Snufkin in dem musikalischen Abenteuer Snufkin: Melody of Moominvalley dabei, Harmonie und Gleichgewicht im Mumin-Tal wiederherzustellen und es vor dem hartnäckigen Parkwächter zu schützen. Genieße eine gemütliche Atmosphäre mit einprägsamen

Charakteren sowie eine liebevoll gestaltete Geschichte, die durch

amüsante Rätsel, Abenteuer und Lieder ergänzt wird.

Features

Erlebe ein unaufgeregtes Abenteuer im wunderschönen Märchenbuch-Stil

Lerne eine Geschichte voller charmanter Charaktere und musikalischer Rätsel kennen

Erkunde Muminvalley , inspiriert von den Originalgeschichten der Schöpferin Tove Jansson

, inspiriert von den Originalgeschichten der Schöpferin Tove Jansson Kombiniere geschickt deine Mundharmonika, Tarnungen und die Fähigkeiten deiner Freunde, um den Parkwächter zu überlisten und das Mumin – Tal für alle zu öffnen

Snufkin: Melody of Moominvalley wird auf der diesjährigen Tokyo Game Show am Stand von Norwegian Games zu sehen sein.

Das Erscheinungsdatum steht allerdings noch nicht fest. Gelistet ist das Spiel derzeit nur mit „2023“. Auch ist noch nicht klar, auf welchen Konsolen das Spiel erscheinen wird. Bislang steht nur die Veröffentlichung auf PC via Steam als gesichert fest.

Quelle: Hyper Games

Mit uns bleibt Ihr auf dem Laufenden: News bei Game2gether