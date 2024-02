Star Citizen – Idris kurz vor der Freigabe?

Donnernder Applaus für die Ankunft der Idris – Eine neue Ära in Star Citizen. „Keep your eyes peeled, the Frigate is coming…“ heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Post von Cloud Imperium Games (CiG). Was genau verbirgt sich hinter dieser kryptischen Ankündigung? Wir gehen der Sache auf den Grund.

Den ganzen Artikel könnt Ihr Euch auch im zweiten Video hier auf dieser Seite einfach anschauen.

Große Schiffe werfen große Schatten

Lange wurde ihre Ankunft erwartet. Bereits seit den frühesten Tagen der Entwicklung von Star Citizen wünschen sich die Spieler, endlich in einer ganz bestimmten Schiffsklasse durch das Universum reisen zu dürfen – den majestätischen Idris-Fregatten. Doch bisher war sie wie vieles in Star Citizen nur ein ferner Traum, ein Ziel, auf das wir Spieler hin fiebern. Jetzt scheint sich das Blatt jedoch zu wenden..

Die Enthüllung der Idris

Schon Anfang 2020 war man heiß darauf endlich einer Idris durch eine neue Mission begegnen zu dürfen. Damals wurde die Mission leider aus dem Patch 3.9 nach hinten verschoben (Siehe Video unten an diesem Abschnitt). Umso mehr freute man sich, darauf in der später erschienenen Mission: Idris stolen by Arlington Gang gegen diese Monstrosität an Schiff kämpfen zu dürfen.

Später wurde unsere Faszination für gigantische Schiffe durch den Flyby des Bengal Carriers zur Invictus Launch Week (ILW) und dir Möglichkeit zur Begehung der Javelin weiter angeheizt.

In letzter Zeit und mit fortschreitender Entwicklung der Idris, hatten es sich Spieler immer wieder zu Aufgabe gemacht, diese durch das Nutzen diverser Bugs zu kapern und zu übernehmen.

Nun gab es einige Leaks die zeigten, das die Entwickler im aktuellen Evocati Patch in einer Idris im Stanton System auftauchen und die Spieler herausfordern, diese zu attackieren und zu kapern. Im offenbar nun vollständig ausmodellierten Schiff, erwarteten die Entwickler den Ansturm der Tester um alles daran zu setzen, sie an der Übernahme zu hindern.

Ein Meilenstein in der Geschichte von Star Citizen – zum ersten Mal konnten Spieler die Kontrolle über eines der mächtigsten Kriegsschiffe des Universums übernehmen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Traum wird wahr

Jahrelang haben wir darauf gewartet, die Idris in all ihrer Pracht erleben zu dürfen. Wir haben sie bekämpft und davon geträumt sie endlich selbst durch das Universum fliegen zu dürfen. Doch die Türen der Brücke blieb uns verschlossen. Nun, da sie endlich in Reichweite zu sein scheint, stellt sich die Frage: Werden die Backer sofort die Möglichkeit haben, dieses beeindruckende Schiff selbst aus ihrem Hangar oder vielmehr von einem Docking Port aus zu starten? Oder bleibt sie auch weiterhin den Entwicklern und NPC’s vorbehalten?

Ein neues Kapitel in der Star Citizen-Saga

Egal wie, die Ankunft der Idris markiert nicht nur die Erfüllung eines lang gehegten Traumes, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Star Citizen. Ist dies etwa die Einhaltung des Versprechens, künftig jedes Jahr ein neues Schiff der Capital Size in das persistente Universum zu bringen? Wird dieses Versprechen schon so früh tatsächlich eingelöst? Und was bringt die Zukunft für die Spieler von Star Citizen? Auf jeden Fall neue Abenteuer, neue Herausforderungen und vielleicht sogar noch mächtigere Schiffe, die darauf warten, erobert oder von denen bemannt zu werden, die sich so ein Schiff in Form einer “Spende” gekauft haben.

Doch während wir uns in Spekulationen und Träumereien verlieren könnten, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies erst der Anfang ist. Die Ankunft der Idris mag ein Wendepunkt sein, aber sie markiert auch den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte von Star Citizen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Du möchtest mehr über die Fortschritte der Entwicklung bei Star Citizen erfahren? In diesem Video [URL kommt von Steven] erhältst du weitere Details zu dieser Nachricht. Über ständige Updates bleibst du über den Kanal von starcitizen_Proof immer im Loop und natürlich werden wir auch hier weiterhin über die spannende Reise einer Vision berichten.

Quelle: Robert Space Industries

Bildquelle: Star Citizen, Star Citizen Proof