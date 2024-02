PalWorld Einsteigertipps und alles, was Ihr wissen müsst

Palworld hat die Gunst der Spieler weltweit im Sturm erobert. Mittlerweile spielen schon über 7 Millionen Gamer über den Xbox Game Pass. Wir haben Euch die wichtigsten Tipps für den gelungen Einstieg und alles Wissenswerte in unseren PalWorld Einsteigertipps zusammengetragen.

PalWorld Einsteigertipps

Das Grundprinzip von PalWorld ist eigentlich nicht sonderlich schwierig. Allerdings können unsere Tipps Euch den Einstieg erheblich und somit Euer stetiges Vorankommen durchaus erleichtern.

Home sweet Home – Die Basis

Eine wichtige Grundlage ist Euer Basislager. Hier steht Eure Werkbank und hier könnt Ihr Eure Ressourcen lagern. Prinzipiell könnt Ihr die Basis ganz nach Belieben überall errichten, allerdings solltet Ihr ein paar Punkte berücksichtigen.

Zuerst solltet Ihr strategisch Denken und einen Punkt wählen, der sich bei Angriffen leicht verteidigen lässt. Hilfreich können hierbei natürliche Hindernisse, wie Felsen oder Gewässer sein, die Euch den Rücken freihalten.

Dann solltet Ihr eine Stelle wählen, die Euch einen guten Zugang zu benötigten Ressourcen gewährt und außerdem noch in der Nähe vieler Start-Pals liegt. Wenn dann noch ein Teleportpunkt im erreichbaren Umfeld zu finden ist, könnte dies der perfekte Standort sein.

Schaut Euch einfach mal etwas unterhalb des Sees um. Hier sind alle Kriterien erfüllt und der Teleportpunkt im Tal ist nicht allzu weit entfernt.

Aufgaben verteilen

Gerade in der Anfangszeit ist es enorm wichtig, welche Pals Ihr Euch in die Basis holt. Weist Euren Pals auch direkt eine Aufgabe zu. Für den erfolgreichen Grundaufbau fangt Ihr am besten erst einige Cattiva (Entw. Tombat) für die Gewinnung von Steinen und Lifmunk (Entw. Eikthyrdee), die Euch Holz organisieren können. Kombiniert dieses Team mit dem Dunkelheits-Pal Daedream, welches die Ressourcen zu den Truhen bringt.

Hiermit habt Ihr schon eine solide Basis an Grund-Ressourcen und müsst Euch nur noch um Paldium kümmern.

Achtet bei Euren Pals immer auf deren Grundfertigkeiten. Einige sind hervorragende Holzfäller, andere bessere Pflanzer. Nutzt die Fähigkeiten clever und Eure Produktion bleibt am Laufen.

Wichtig sind hier auch die passiven Fähigkeiten von denen ein Pal bis zu zwei besitzen kann. Praktisch sind u. a. Fähigkeiten wie etwa „workaholic“, wodurch der Pal 30% schneller arbeitet. Es gibt allerdings auch passive Fähigkeiten mit negativen Auswirkungen, wie z. B. „faul“. Auch deswegen lohnt es sich durchaus, Pals mehrfach zu fangen, da jedes individuell auch über verschiedenen passiven Fähigkeiten verfügt.

Ihr könnt Eure Basis natürlich jederzeit wieder verlegen. Allerdings bleiben beim einer Verlegung alle Gebäude am alten Platz stehen. Lediglich die Gebäude, die nur mit der Basis funktionieren, werden wieder in die Ressourcen zerlegt und zurückgegeben.

Level Up

Ihr könnt relativ schnell Erfahrungspunkte sammeln, indem Ihr neue Pals einfangt. Also, fang einfach alles, was Euch so über den Weg läuft. Schnappt Euch am Besten immer gleich mehrere einer Art auf einmal. Punkte gibt es für bis zu zehn Pals einer Art, danach sammelt Ihr keine EXP mehr. Pals fangen bringt Euch immer mehr Punkte, als das Herstellen von Gegenständen oder das Erlegen von Wilderern oder Pals.

Gerade im Startgebiet findet Ihr massenhaft Chikipi, Lamball und Cattiva, die Ihr einfach mit den normalen Pal-Spähren fangen und somit leicht aufleveln könnt.

Beim Fangen (oder auch Erlegen) der Pals bekommt Ihr auch Palsaft, den Ihr für die Herstellung vieler Gegenstände gut gebrauchen könnt.

Jeder Levelaufstieg bringt Euch auch Tech-Punkte. Verbessert gerade am Anfang hauptsächlich Eure Tragkraft und spart Euch die Punkte für Arbeitstempo und Angriff. Sobald Eure Basis steht, solltet Ihr in Lebenspunkte und Ausdauer investieren.

Pal-Spähren

DIY ist natürlich eine Möglichkeit, aber schlaue Spieler holen sich Fixy, am besten direkt gleich ein ganzes „Rudel“. Lasst sie auf der Farm buddeln. Ihr bekommt dann zwar keine Wolle, dafür aber Pfeile, Geld und einfache Pal-Sphären.

Fixy findet Ihr im Nordwesten des Startgebiets.

Wie geht es weiter in Palworld?

Lucky Pals: Die leuchtenden Varianten sind stärker und auch schwieriger zu fangen. Die Mühe lohnt sich allerdings.

Lifmunk-Statuen: Ihr könnt die kleinen grünen Statuen überall auf den Inseln finden. Bringt diese zu einer der Aufwertungs-Statuen und verbessert so die Fangrate Euer Pal-Sphären. Dann könnt Ihr auch größere Pals leichter fangen. PC-Spieler können die Aufwertungs-Statue für Technikpunkte erwerben. Xbox-Spieler müssen hierfür den ersten Boss besiegen.

Bosse: Auch wenn Euch das Tutorial schon recht früh in den ersten Turm-Kampf schicken will, wartet unbedingt, bis Ihr mindestens Level 13 erreicht habt. Rüstet Euch mit der Fellrüstung aus und bewaffnet Euch mit der Armbrust, sorgt für ausreichend Power bei Euren Pals und der erste Boss ist schnell besiegt.

Xbox-Game Pass oder Steam?

Die Versionen unterscheiden sich in manchen Punkten erheblich. PC-Spieler berichten von wesentlich weniger Soundproblemen. Ferner dürft Ihr am PC sowohl Charaktere als auch Pals umbenennen. Die PC-Version läuft derzeit hinsichtlich des Crafting schneller und insgesamt stabiler.

Falls Ihr Euch für die PC-Version entscheidet, solltet Euer PC diese Mindestvoraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 oder neuer (64-Bit)

Windows 10 oder neuer (64-Bit) Prozessor: i5-3570K 3.4 GHz 4 Core (empfohlen: i9-9900K 3.6 GHz 8 Core)

i5-3570K 3.4 GHz 4 Core (empfohlen: i9-9900K 3.6 GHz 8 Core) Arbeitsspeicher: 16 GB RAM (empfohlen: 32 GB RAM)

16 GB RAM (empfohlen: 32 GB RAM) Grafik: GeForce GTX 1050 (2GB) (empfohlen: GeForce RTX 2070)

GeForce GTX 1050 (2GB) (empfohlen: GeForce RTX 2070) DirectX: Version 11

Version 11 Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 40 GB verfügbarer Speicherplatz, HHD (empfohlen: SSD)

Nachdem sich das Spiel derzeit noch im Early Access befindet, könnte sich die Mindestanforderung noch ändern.

Hoffentlich bringen Euch unsere PalWorld Einsteigertipps ein kleines Stückchen weiter.

Quelle: Pocketpair