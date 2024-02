Ein neuer Trailer zu Princess Peach hat in der vergangenen Woche einige weitere Outfits und Fähigkeiten der wehrhaften Herrscherin des Pilzkönigreichs offenbart.

Das Funkeltheater ist in der Gewalt einer mysteriösen maskierte Schurkin und ihrer Sauetruppe. Prinzessin Peach muss nun mit Hilfe der Funkelfee Stella die Show retten.

Dank Stella kann Peach in ihrem neuesten Solo-Abenteuer in verschiedenen Rollen schlüpfen und sich gegen die Eindringlinge zur Wehr setzen. Mit den feschen Kostümen erhält die tapfere Monarchin einzigartige Fähigkeiten für ihre Kämpfe vor den Kulissen verschiedener Theaterstücke.

In der Vorstellung während der Nintendo Direct vom 14.09.2023 durften wir bereits einige Rollen der Prinzessin bewundern. Ein nun kürzlich veröffentlichter neuer Trailer zu Princess Peach: Showtime zeigt uns nun noch weitere Verwandlungen. Von der virtuosen Eiskunstläuferin, sirenenhaften Meerjungfrau oder raffinierten Meisterdiebin ist alles vertreten.

Der Ideenreichtum der Entwickler lässt Prinzessin Peach in ganz neuer Form zur Höchstform auflaufen. Ein Quantensprung, wenn man an das letzte Solo-Abenteuer der Prinzessin zurückdenkt. In Super Princess Peach durfte sich die wackere Monarchin zwar auch schon in die Heldenrolle versetzen, heulte oder herzte sich jedoch ganz mädchenhaft durch die Level. Das neue Abenteuer jedenfalls präsentiert die Prinzessin in einem zeitgemäßen Look und mit jeder Menge Girl-Power.

Wer sich mit Prinzessin Peach ganz standesgemäß durch das Funkeltheater kämpfen möchte, kann seine Switch außerdem mit den neuen pinkfarbenen Joy Cons aufwerten. Diese sollen allerdings nur für begrenzte Zeit erhältlich sein.

Prinzessin Peach: Showtime erscheint am 22. März 2024 für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo