Star Citizen – Das Jumptown 2.1 Event kehrt zurück

Jumptown 2.1 ist da

Gerade erst neigt sich das Idris Event dem Ende zu, da kündigte CIG kurzerhand das nächste Event an. Jumptown kehrt zurück. Und das in der Version 2.1. Aber auch Preisanpassungen gehen direkt im Anschluss an das Event an den Start. Hier erfahrt ihr alles was ihr zum Event und darüber hinaus wissen müsst.

Die Geschichte von Jumptown

2019 entdeckte die Star Citizen Community ein lukratives Drogenlabor auf der Oberfläche des Crusader Mondes Yela. Tausende Spieler strömten zu diesem Labor um kurzerhand ihr Stück vom Kuchen zu beanspruchen. Natürlich hatte nicht jeder der hier auftauchte gute Absichten. So kam es zu einem regelrechten Krieg um die lohnenswerte Beute und um die Verteidigung des Labors. Dieses Event war damals so von den Entwicklern garnicht vorgesehen. Den Spielern gefiel es jedoch. Also beschloss CIG, hieraus ein gesteuertes dynamisches Event zu machen, welches regelmäßig stattfinden soll.

Im Laufe der Zeit wurden mehrere solcher Labore implementiert, sodass wir im aktuellen Patch 3.22 bei bereits vier solcher Jumptown Standorte im Stanton System angekommen sind. Die Eventlocations verteilen sich über die Monde rund um Crusader, MicroTech, Hurston und ArcCorp.

hier auf der Egal ob die Spieler lieber den legalen oder illegalen Weg einschlagen, das zeitlich begrenzte Event hält für jeden der nach PVP Action sucht, eine Menge Spaß und lukrative Beute bereit. Wann genau das Event stattfindet, könnt ihrauf der offiziellen Seite von CIG nachlesen. Die Eventdauer beträgt dabei jeweils 15 Stunden. Zum nächsten Termin, verlagert sich der Ort des Events.

Wie kannst du Am Event teilnehmen?

Prinzipiell kann jeder der im Verse unterwegs teilnehmen. Vorausgesetzt natürlich du bist mindestens im Besitz eines Starterpakets beziehungsweise bist auch Spieler. Überlegt euch einfach, auf wessen Seite ihr Kämpfen wollt und ob ihr lieber den legalen oder den illegalen Weg bei der Teilnahme einschlagt.

Für die legale Methode, nehmt ihr einfach die entsprechende Mission in eurem MobiGlass an. Danach wird euch das Labor auf der Karte angezeigt und ihr könnt es direkt anfliegen. Sichert die Drogenpakete und bringt sie dann schnellstmöglich zum nächstgelegenen Raumhafen. Dort könnt ihr sie am Admin Terminal abgeben und bekommt dafür eine entsprechende Aufwandsentschädigung.

Für die illegale Methode braucht ihr keine Mission anzunehmen. Fliegt einfach zum Labor und versucht so viele Drogenpakete für euch zu sichern wie ihr könnt. Aber Achtung, eine gute Verteidigung und Teamarbeit helfen euch ganz bestimmt weiter. Habt ihr ein paar der Pakete an Board, müsst ihr diese an Handelspunkten mit etwas lockereren Ansichten in Sachen illegale Waren verkaufen. Ihr fliegt zum Beispiel nach GrimHex um dort eure erbeuteten Güter zu verkaufen. Aber seid auf der Hut. Auch dort lauern noch jede Menge Gefahren und Spieler, die euch eure Beute streitig machen wollen.

Ihr seht also, Jumptown bietet ein sehr dynamisches, actiongeladenes Tauziehen zwischen Gut und Böse. Auf welcher Seite wirst du stehen? Ausrüsten und ab ins Cockpit Pilot. Unser Tipp, nehmt keine Ausrüstungsgegenstände mit, die euch lieb und teuer sind. Denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werdet ihr des öfteren eine Krankenstation von innen sehen.

Hornets werden teurer

Mit dem Ende des Jumptown Events am 11. März, kündigte CIG außerdem eine Preiserhöhung bei den Varianten der Anvil Hornet an. Aktuell bekommt ihr die Hornet F7C , Hornet F7C-S Ghost und die F7C-R Tracker noch zum „günstigeren“ Preis und könnt euch diesen noch vor der Anpassung sichern. Auch Upgrades bekommt ihr noch zum günstigeren Preis. Schaut also dringend mal in diesem Video vorbei, um Tipps zu erhalten, wie ihr eventuell noch mehr Geld sparen könnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie sich die Preise genau verändern, ist noch reine Spekulation. Sicher ist aber das sie nicht günstiger werden.

Alle News rund um Jumptown und die Anpassungen der Preise erhaltet ihr außerdem in diesem Video.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir halten euch auch zukünftig auf dem Laufenden und wünschen euch viel Erfolg bei der Eroberung von Jumptown.

Quelle: Cloud Imperium Games

Bildquelle: Coud Imperium Games