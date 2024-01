[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Kinokarten zu The Beekeeper

Neues Jahr, neue Gewinnspiel! Wir starten gleich durch mit einem neuen Actionstreifen mit Jason Statham – The Beekeeper! Für diese Verlosung haben wir 2×2 Kinokarten für den Kinostart am 11. Januar von The Beekeeper!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst ihr das Gewinnspielformular weiter unten ausfüllen.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß mit The Beekeeper!

In The Beekeeper wird der gnadenlose Rachefeldzug eines Mannes zu einer nationalen Angelegenheit, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation namens „Beekeepers“ ist. Regisseur David Ayer („Suicide Squad“, „Fury – Herz aus Stahl“) schickt Jason Statham auf einen explosiven Vergeltungs-Trip: Gegen ein korruptes System, für den Schutz Unschuldiger und im Namen einer mysteriösen Geheim-Organisation namens „Beekeepers“. Kompromisslos, hochspannend und mit einem außergewöhnlichen Cast, ist The Beekeeper ein Must-See für alle Fans stahlharter Action!

Teilnahmebedingungen:

Datenschutzbestimmungen:

Teilnahmeschluss ist der 14.01.2024, 10:00 Uhr