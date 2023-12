Hardwarekalender 2023 – Tag 8

Am achten Tag unseres Hardware-Adventskalenders gibt es einen etwas größeren Preis zu gewinnen. Die ganze neue Hardware braucht ja auch ein passendes Zuhause. Daher verlosen wir heute mit APNX das brandneue Gehäuse C1 in der Farbe Weiß. Die weiße Version hatten wir auch vor kurzem im Test. Bei APNX (Advanced Performance Nexus) handelt es sich um eine junge, neue Marke, die dieses Jahr die ersten Produkte präsentiert hat.

Das APNX C1 ist ein ATX-Gehäuse, das besonderen Wert auf einen maximalen Luftstrom legt. Hierzu verfügt es nicht nur über eine Mesh-Front, sondern das Mesh-Element zieht sich noch bis auf die rechte Seite und erlaubt es so zusätzliche Lüfter für den Luftstrom in das Gehäuse zu installieren. Weitere Montagepositionen für Lüfter finden sich an der Ober- und Rückseite, sodass insgesamt 11 Lüfter montiert werden können. Geliefert wird das Gehäuse mit drei FP1 140 mm Lüftern in der Front und einem FP1 120 mm Lüfter an der Rückseite. Mit einer Dicke von 30 mm ermöglichen diese einen erhöhten Luftstrom. Oben, seitlich und an der Rückseite können auch Radiatoren für eine Wasserkühlung montiert werden.

Angepasst auf die vorinstallierten Lüfter verfügt das Gehäuse über eine Lüftersteuerung für bis zu fünf Lüfter, die auch gleichzeitig dazu dient, die Beleuchtung der Lüfter anzusteuern. Entweder verbindet man die Lüftersteuerung hierfür mit dem Mainboard oder man nutzt den Farbwahlbutton an der Gehäusefront. Mainboards finden bis zum ATX-Formfaktor Platz und auch CPU-Kühler dürfen mit 166 mm eine stattliche Höhe erreichen. Für Grafikkarten ist eine Länge von bis zu 395 mm möglich. Für die Stabilisierung langer Grafikkarten verfügt das Gehäuse zudem über eine einstellbare Stütze.

Abmessung (mit Füßen) 502 mm x 230 mm x 464 mm (HxBxT) Gewicht 11,5 kg Farbe Weiß Material Stahl, getempertes Glas, Kunststoff Mainboard-Kompatibilität ATX, M-ATX, Mini-ITX 3,5″-Halterungen 3 2,5″-Halterungen 3 Netzteil ATX Front-Panel-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C, 1x TRSS-Kombi-Klinke, Bedienelement für Beleuchtung PCI-Slots 7 horizontal Lüfter vorne 3x 120 mm oder 3x 140 mm Lüfter oben 3x 120 mm oder 2x 140 mm Lüfter seitlich 3x 120 mm Lüfter hinten 1x 120 mm Lüfter vorinstalliert vorne: 3x FP1 140 mm

hinten: 1x FP1 120 mm Radiator vorne – Radiator oben 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm Radiator seitlich 120 mm, 240 mm, 360 mm Radiator hinten 120 mm Max. Höhe CPU-Kühler 166 mm Max. Länge GPU 395 mm

