Anycubic Kobra 2 Max: Firmware Update und App-Steuerung

Vor einigen Wochen haben wir uns bereits in einer Review den Anycubic Kobra 2 Max angesehen. Mittlerweile ist die Firmware V2.3.5 erschienen und auch die Anycubic-App hat ein Update erhalten. Nun ist es endlich so weit und wir können den Drucker über die App fernsteuern.

Installation der neuen Firmware:

Die Installation der Firmware kann entweder mithilfe eines USB-Sticks, oder als OTA-Update über eine Netzwerk-Verbindung erfolgen. Letztere müssen wir spätestens nach dem Update einrichten, um eine Verbindung zur App herstellen zu können. Für die OTA-Installation navigieren wir dann über das Settings-Menü über den Unterpunkt „More Settings“ zu „About Machine“. Hier wird die installierte Firmware-Version angezeigt, sollte ein Update verfügbar sein, erscheint hier ein roter Pfeil. Wenn wir den Pfeil anklicken, lädt der Drucker die Firmware herunter und installiert diese im Anschluss.

Zur Installation via USB-Stick laden wir zunächst von der Anycubic-Webseite die aktuelle Firmware herunter und speichern diese auf einem leeren USB-Stick in einem Ordner, dem wir den Namen „Update“ verpassen. Den USB-Stick stecken wir in einen der beiden rechten USB-Anschlüsse. Auch hier navigieren wir zum Menü „About Machine“ und sehen einen roten Pfeil, über den wir das Update starten können.

Da wir beim OTA-Update ein paar Probleme hatten, würden wir aktuell das Update via USB-Stick empfehlen. In diesem Fall muss man natürlich darauf achten, das WLAN zu deaktivieren, damit der Drucker auch wirklich die Firmware vom USB-Stick lädt.

Nach der Installation:

Ist das Update abgeschlossen, müssen wir das Bett einmal neu nivellieren. Doch bevor wir damit beginnen, sollte die Positionierung des Druckkopfes über dem Nivellierungstaster (Module Calibration) überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Danach können wir dann die Druckbettnivellierung starten und abwarten. Jetzt ist der Drucker wieder einsatzbereit.

Als Nächstes muss der Drucker noch mit der Anycubic App verbunden werden. Dazu muss der Drucker zunächst mit dem Netzwerk verbunden werden. Dann geht man in der App auf die Drucker-Übersichtsseite und wählt hier den hinzuzufügenden Drucker aus, in unserem Fall also der Kobra 2 Max. Nach dem Scannen des QR-Codes auf dem Display des Druckers ist dieser mit der App verbunden und wir können ihm noch einen Namen geben.

Die App:

Mit der Anycubic App können wir nicht nur den Drucker steuern, wir können hier auch Druckdateien suchen, herunterladen und importieren. Dabei haben wir zum einen auf eine Datenbank von Anycubic Zugriff, darüber hinaus aber auch auf Thinigverse, Printables und viele mehr. Die Druckvorlagen können wir dann in unseren Workspace importieren, um sie dort zu slicen und an den Drucker zu senden. Darüber hinaus kann man über die App auch im Webshop einkaufen.

Der integrierte Cloud-Slicer ist auf die wichtigsten Funktionen reduziert. Wir können bei den Materialien zwischen den verschiedenen Druckmaterialien von Anycubic wählen. Einstellen können wir auch die Schichtdicke und die Füllung, bzw. zwischen einem Standard- und Fein-Profil wählen. Einstellbar ist auch, ob wir einen Brim oder Support drucken wollen. Als Support wird hier automatisch ein Tree-Support gesetzt. Die Gcodes werden in der Cloud gespeichert und wir können sie dann schließlich an den Drucker senden.

Bei einem aktiven Druckvorgang können wir über eine Übersichtsseite Anpassungen vornehmen und so zum Beispiel die Temperaturen oder Geschwindigkeiten anpassen. Auch den Filamentverbrauch können wir uns anzeigen lassen. Auf der Workspace-Übersicht können wir übrigens auch den gesamten Materialverbrauch und die gesamte Druckzeit, seit Verbindung mit der App anzeigen lassen. Auch Hilfeseiten sind regelmäßig verlinkt. Ist der Druckvorgang abgeschlossen, werden wir mittels Push-Up-Nachricht informiert.

Fazit:

Besonders für die Überwachung und den ferngesteuerten Start ist die App eine angenehme Ergänzung. Endlich muss man nicht mehr überlegen, wie lange der Druck noch dauert, man kann einfach in der App nachsehen. Auch der Slicer ist eine nette Ergänzung, jedoch eher für schnelle kleine Drucke interessant. Bei detaillierten Modellen ist immer noch etwas schöner, wenn man die geslicete Datei vorher korrigieren kann.

Black Friday:

Aktuell läuft bei Anycubic auch der Black Friday Sale, somit ist der Kobra 2 Max ↗ aktuell ab 479 € zu bekommen. Neben den Druckern ist auch Filament und Resin im Angebot. Die Angebote sind teils bei Amazon, teils im Anycubic-Shop verfügbar.